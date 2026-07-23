El Festival Sinsal inicia este viernes una nueva edición en San Simón y una segunda ruta por Vigo, Oia y Braga

El Festival Sinsal SON Estrella Galicia comenzará oficialmente este viernes, 24 de julio, con una nueva edición marcada por la música contemporánea, la diversidad artística y la puesta en valor del patrimonio de la ría de Vigo.

La jornada arrancará en tierra firme, en la ciudad olívica, con dos conciertos inaugurales, cuyas entradas ya están agotadas: Mateo Mena actuará en el Planetario del Instituto Marítimo Pesquero del Atlántico, mientras que Carme López llevará su propuesta de renovación de la música tradicional a la cámara semianecoica de la Universidade de Vigo.

Tras estas actuaciones, el festival pondrá rumbo a la isla de San Simón, donde se desarrollará su programación principal durante el viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26. El público embarcará desde la Estación Marítima de Vigo y el muelle de Meirande, en Redondela, los dos únicos accesos habilitados.

Como es habitual, los asistentes desconocerán la identidad de los artistas hasta llegar a la isla, donde se desvelará cada día un cartel integrado por cerca de una veintena de bandas, solistas y selectores procedentes de países como Galicia, Alemania, Colombia, Inglaterra, Mali, Portugal o Japón.

La programación incluirá numerosos estrenos en España de artistas de Asia, África y América, así como la primera actuación en Galicia de algunos de los proyectos más reconocidos recientemente por la industria musical independiente. Con un aforo limitado a 800 personas por jornada, San Simón acogerá conciertos diurnos y de pequeño formato repartidos en cuatro escenarios, además de paseos divulgativos, talleres, presentaciones y una oferta gastronómica de proximidad.

El festival mantendrá también su iniciativa ambiental #sinsalsenrastro, basada en la reducción y gestión de residuos, la reutilización de vasos, el uso de ceniceros portátiles y la eliminación de papeleras en este espacio declarado Bien de Interés Cultural.

Los abonos y las entradas para el sábado 25 están agotados, aunque todavía quedan los últimos pases para el viernes y el domingo. La identidad de los artistas se publicará en la web del festival una vez que el público haya desembarcado en la isla.

Segunda parte

La edición de 2026 continuará del 31 de julio al 2 de agosto con una segunda programación vinculada al Camino Portugués y repartida entre Vigo, Oia y Braga.

Esta segunda parte contará con artistas como Alondra Bentley, Maria Rodés y Las Nietas del Charli, que actuarán en espacios como los muelles de Bouzas y Areal del Puerto de Vigo o el Real Monasterio de Oia.

En Braga participarán los músicos locales Tomás Alvarenga y Alcrud3, mientras que el Museo do Mar de Galicia acogerá el sábado 1 de agosto una jornada con cartel secreto formada por artistas de cuatro países, con tres estrenos estatales y uno gallego.

Para estos conciertos se pueden adquirir entradas individuales y un abono reducido para las actuaciones previstas en Vigo los días 31 de julio y 1 de agosto.