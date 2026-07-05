El festival gratuito junto al mar que no puedes perderte el 11 de julio: más de 6 horas de música y artistas top

Los festivales son uno de los planes que más apetece disfrutar durante los meses de verano. Música en directo al aire libre, calor, buena compañía y muchas ganas de bailar hasta altas horas de la madrugada. Todo esto será posible en Baiona (Pontevedra) el próximo sábado 11 de julio.

El Entre Playas Sunset Festival tendrá lugar en el emblemático Parque da Palma de este municipio del área viguesa. La entrada será totalmente gratuita y ofrecerá al público más de 6 horas de fiesta desde las 18:00 horas.

Festival gratuito y muchas horas de música

El Entre Playas Sunset Festival regresa a Baiona para volver a disfrutar de una jornada repleta de música con toda aquella persona que se anime a pasarse por el Parque da Palma de Baiona a partir de las 18:00 horas, momento en el que empezarán a encadenarse los diferentes artistas que forman el cartel de un "festival que se está a convertir nunha cita obrigatoria de cada verán na zona!" .

Entre los artistas que forman el cartel de la edición de este 2026 se encuentra el gallego LG1DO, quien con tan solo 18 años ha cautivado a todo el público de Galicia. A él se suman otros profesionales como Juanjo García, Laso, Vince Stone, Gainza y Yaggo, estos dos últimos vecinos de Baiona. Los conciertos se extenderán hasta más allá de la media noche.

Sorteo activo hasta el 8 de julio

La organización ha publicado en redes sociales que se sortean 3 Meet & Greet junto a un acompañante con el artista gallego LG1DO. Para hacerte con uno de ellos, tan solo debes seguir los siguientes pasos:

Seguir a @entreplayas.sunset y @festivalya.world

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El sorteo estará activo hasta el 11 de julio a las 14:00 horas, momento en el que la organización anunciará a los ganadores en sus historias.