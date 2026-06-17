VVV [Trippin’ You], Nusar3000, LG1DO o Rebeliom do Inframundo se suman a O Marisquiño: Estas son todas las actuaciones

Se acerca uno de los festivales más importantes del panorama gallego: O Marisquiño volverá a Vigo durante la primera quincena de agosto y, para entonces, la organización ha elaborado un completo cartel de nombres y grupos que amenizarán el apartado musical del evento. Del 6 al 9 de agosto, Samil acogerá conciertos, sound system, freestyle rap, turntablism y sesiones de electrónica. La programación, de acceso gratuito, combinará ocho disciplinas deportivas con música en directo, arte urbano y actividades familiares. La organización se prepara para volver a superar los 150.000 asistentes en 2026.

Este miércoles se han confirmado las nuevas incorporaciones: Hasta un total de 40 artistas se sumarán a un cartel en el que ya figuraban L0rna, Fresquito y Mango, El Virtual y la final ibérica de DMC World DJ Championships. Los nuevos nombres están encabezados por VVV [Trippin’ You], Nusar3000, LG1DO, Rebeliom do Inframundo y High Paw, que actuarán junto a West Srk, Nueva Apóstol, Pálida, CANDi y una nutrida lista de DJs, selectors y turntablistas.

"El cartel musical de esta edición pretende reflejar la gran diversidad de la cultura urbana actual, desde sus raíces hasta las nuevas corrientes, mostrando la fuerza del talento local", señala el director de O Marisquiño, Carlos Domínguez "Pity". "Queremos que Samil funcione como un punto de encuentro entre distintas escenas y generaciones de artistas y público".

Artistas revelación

Uno de los nombres destacados de estas nuevas confirmaciones es Nusar3000, productor y DJ madrileño convertido en una figura singular y misteriosa de la escena urbana. Su universo se traduce en trabajos donde se cruzan el jersey club, la guaracha, el funk brasileño o los ritmos mediterráneos, y sus colaboraciones con artistas como Rosalía o Judeline lo sitúan como uno de los productores más estimulantes de los últimos años.



Junto a él estará LG1DO, artista revelación de la nueva escena urbana en Galicia. Con solo dieciocho años, su reciente entrada en el Top 10 viral de Spotify en España, cantando en gallego, confirma la creciente proyección exterior de una nueva generación de artistas que crean desde el territorio y la lengua propia. La presencia gallega se refuerza con West Srk, uno de los nombres emergentes de la escena viguesa, con una propuesta entre el rap y el sad-trap. A él se suma CANDi, otra de las apuestas emergentes de esta edición con un sonido crudo y sin apenas arreglos, que presentará en Marisquiño su mixtape de debut, Rías Baixas Final Boss.



Estas confirmaciones se integran en una línea iniciada por L0rna, la voz más magnética y con mayor proyección de la nueva escena urbana, entre el rap, el trap y el reggaetón; Fresquito y Mango, con una propuesta luminosa donde juegan con sonidos urbanos, pop y electrónica; y El Virtual, referente de una sensibilidad emocional e introspectiva.

Rebeliom do Inframundo.

Sound system

La segunda línea se adentra en algunas de las raíces de la cultura urbana, del Sound System a la cultura DJ y MC.



La tradición jamaicana del Sound System, una experiencia colectiva construida alrededor de la figura del selector y la potencia física de los bajos, tendrá un espacio propio en Samil de la mano de OCB. La programación está encabezada por los catalanes Chalart58 & Matah, uno de los tándems más potentes de la escena dub y reggae actual, y reunirá a artistas y colectivos gallegos como Luv Messenger Sound, Píntega Sistema do Son o Nahno Selectah.



El dub y el reggae estarán además representados por la viguesa High Paw, uno de los referentes de este ámbito en Galicia, con una lectura local y contemporánea de la tradición musical jamaicana. Desde Vigo llega también Rebeliom do Inframundo, máximo exponente del rap hardcore en gallego, con una propuesta en la que confluyen electrónica, folk y mensajes de resistencia. El rap tendrá otro de sus espacios centrales en Marisquiño con las Batallas de Freestyle organizadas por Gallos del Norte y Poten100mos, que reunirán a MCs y colectivos de toda Galicia e integrarán a personas con discapacidad en el programa.



Completa esta línea la ya anunciada final ibérica del Mundial DMC. La competición reunirá en Marisquiño a veinte de los mejores DJs de España y Portugal en torno al turntablism, una disciplina donde los platos se convierten en instrumentos de creación musical. El jurado estará formado por tres nombres de referencia: el DJ portugués Stereossauro, cuatro veces campeón mundial; el español DJ Pimp, cuatro veces campeón de DMC Spain; y el belga DJ ND, múltiple campeón DMC, productor e instructor de Tomorrowland Academy. Los tres realizarán además demostraciones y showcases.

O Marisquiño 2026.

Electrónica underground y cultura de club

La tercera línea abre la programación a la electrónica underground y la cultura de club, territorios que han absorbido influencias del hip hop, el dub y el breakbeat para generar nuevos lenguajes sonoros.



Los mostoleños VVV [Trippin’ You] encabezan esta línea con una propuesta que mezcla estilos como synth-punk, neo-bakala o dubstep. Tras una década de trayectoria, el grupo se ha posicionado como un nombre clave de la nueva electrónica estatal.



El diálogo con la escena portuguesa tendrá una presencia destacada con NOIA y Klin Klop, dos DJs vinculadas al circuito clubbing de Porto. En sus sesiones, NOIA se mueve entre el breakbeat y el jungle, mientras que Klin Klop explora los límites de la música house.



La escena electrónica underground viguesa también estará presente con Nueva Apóstol y Pálida. El primero propone una lectura cruda de la EBM y el technopunk, mientras el segundo transita entre el ambient, el minimal y el techno. En ambos proyectos, la propuesta visual forma parte esencial de la experiencia en directo.



Desde Santiago de Compostela llega Frau Troffea, DJ y productora vinculada al colectivo Gas Clube, con una sesión entre el techno, el electro y la new wave. El bloque se cierra con los DJ sets de Weisheit b2b Tesa y Lkina b2b Natalie, cuatro representantes de distintas generaciones de DJs gallegas de la escena techno.