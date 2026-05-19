La música vuelve a San Simón (Pontevedra): los abonos del Sinsal podrán adquirirse desde este miércoles

Sinsal SON Estrella Galicia activa esta semana la venta de abonos para su nueva edición en la isla de San Simón (Redondela), que se celebrará entre el 24 y el 26 de julio. El cartel del certamen es secreto. El público lo descubre al llegar al recinto, al que solo se puede acceder en barco.

Así las cosas, a partir de este miércoles a las 12:00 horas, en la web oficial del festival podrán adquirirse los abonos (tres jornadas) y, a partir del jueves 21 a la misma hora, las entradas del día.

Según informa Europa Press, estos billetes darán acceso a los conciertos que se desarrollarán en el archipiélago de San Simón, mientras que las entradas para el segundo bloque del festival -que, como novedad, se extiende a Vigo y al Camino Portugués desde el 31 de julio al 2 de agosto- saldrán a la venta próximamente.

El festival Sinsal SON Estrella Galicia ha sido reconocido recientemente como una de las diez mejores iniciativas culturales de España por la Fundación Contemporánea, "apostando por un modelo de evento cómodo para el público y respetuoso con el entorno".

La capacidad de acceso a San Simón está restringida y es tan solo de 800 personas por jornada. Para llegar al archipiélago y acceder al recinto, la única vía posible es a través de los barcos fletados por la propia organización. Por este motivo, apuntan, el precio de cada abono o entrada de día ya incluye el pasaje de ida y vuelta en barco, que efectuará sus salidas desde dos puntos de la ría: el puerto de Vigo y el Centro de Interpretación de Rande (Redondela).

Además, para facilitar el acceso a las familias, el festival volverá a contar con precios diferenciados para el público adulto y tarifas reducidas para menores de 17 años.

Si bien el cartel es secreto, avanzan que incluirá a distintas bandas que actuarán por primera vez en Galicia o en España y que se pondrá el foco en "los valores del territorio y en la vanguardia internacional".