Confirmado: Kiko Rivera actuará en Galicia el 15 de mayo en un festival con entrada gratuita y más DJs

Kiko Rivera durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Laura Mateo E. E.

Galicia se prepara para vivir un fin de semana lleno de propuestas culturales y de ocio. Sin ir más lejos, A Estrada (Pontevedra) acogerá una doble celebración que combinará gastronomía y música en un mismo evento.

Entre los artistas que pasarán por el corazón de Galicia destaca Kiko Rivera, habitual de los escenarios gallegos, donde suele ofrecer varias actuaciones cada año. En esta ocasión participará en el Latexo Fest, un festival gratuito y abierto a todos los públicos.

Kiko Rivera, Carlos López y más DJs

Kiko Rivera será el cabeza de cartel del Latexo Fest. El festival de música electrónica y disco de A Estrada se celebrará el próximo 15 de mayo en la Praza do Concello. Además, reunirá a otros artistas destacados como Carlos López, Dmir, MRJ y Telmo.

En su segunda edición, el Latexo Fest promete una gran dosis de música y fiesta en una cita que comenzará a las 23:00 horas y se prolongará hasta bien entrada la madrugada.

Para quienes se queden con ganas de más, A Estrada celebrará este mismo fin de semana su tradicional Fiesta del Salmón, que, además de su apartado gastronómico, pondrá el foco en la música con las actuaciones de Mondra y la orquesta París de Noia.

Así, el Latexo Fest y la Fiesta del Salmón prometen convertir A Estrada en uno de los grandes epicentros festivos de Galicia durante este fin de semana. Latexo Fest es un festival gratuito y, por tanto, no es necesario comprar una entrada para acceder al recinto.

"El próximo viernes 15 de mayo A Estrada volverá a «latexar» para disfrutar con la segunda edición del Latexo Fest, en el corazón de Galicia", animan desde la organización. El evento tendrá lugar en la Praza do Concello y contará con las actuaciones de:

Kiko Rivera

Carlos López

Dmir

MRJ

Telmo

El Latexo Fest se completará con la programación musical de la Fiesta del Salmón. El sábado 16 actuará Mondra en la Praza da Constitución, mientras que el turno de París de Noia, cuyo show lleva por título Va por ti, será el domingo 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas.