La Ría de Vigo se prepara para un tardeo inolvidable bajo el puente de Rande con éxitos de los 90 y 2000

El puente de Rande se subirá este próximo sábado a la máquina del tiempo y volverá a principios de los años 2000. La Comisión de Festas da Virxe do Carme ha organizado un tardeo inolvidable para recordar los mejores éxitos de los años 90 y 2000.

Con la colaboración del Concello, estos vecinos de Redondela (Pontevedra) han organizado este acto en uno de los lugares más emblemáticos de la Ría de Vigo. Bajo el puente de Rande, los DJ Moncho Pescata y Kino protagonizarán esta velada que también contará con invitados sorpresa.

A partir de las 19:00 horas, los vecinos de la Ría de Vigo podrán disfrutar de una tarde de bailes y recuerdos, en la que también contarán de photocall, decoración de la época, servicio de taxi y sorteos varios. Además, podrán disfrutar de la carta de la foodtruck 'Bajo el sol', de futbolín y dardos.