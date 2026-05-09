Kiko Veneno, Los Enemigos y Rebeliom do Inframundo encabezarán el Rock in Río Tea de Ponteareas (Pontevedra)

Rock in Río Tea volverá a la localidad de Ponteareas los próximos días 10 y 11 de julio. La cita musical, que alcanzará la XIV edición este 2026, protagonizada por el rock tendrá lugar en el Parque da Feira Vella del municipio ponteareano e incluirá, además, diversas propuestas musicales.

Los cabezas de cartel de esta nueva entrega serán Kiko Veneno, Los Enemigos y Rebeliom do Inframundo. También actuarán en el evento musical O Caimán do Río Tea.

De la apertura del festival se encargarán los alumnos del CDM Rock School, a los que les seguirán el ganador del Concurso de Bandas Rock in Río Tea, Pladür y la banda vencedora del certamen de Talento Xove del Concello de Ponteareas. Por su parte, DJ Oscuro será el encargado de dinamizar el ambiente entre conciertos.

Aitana Alonso ha sido la ganadora del concurso convocado para la elección de la imagen del festival de este 2026.

Novedades de la edición

Entre las novedades de esta edición destaca la conexión del festival con el Camiño Taverneiro, ruta alternativa del Camino de Santiago que pasa por Ponteareas, reforzando la unión entre música, cultura y turismo. Será posible sellar la credencial con un sello oficial del Rock in Río Tea.

Otro de los momentos destacados de la presentación fue el anuncio de la nueva moneda oficial del festival, el "Rogers", creada en homenaje a Rogelio Carracedo, vinculado a la defensa de la música y la cultura en Ponteareas.

La programación incluirá gastronomía y también nuevas actividades del ciclo Rock na Rúa, entre ellas, "Rock na Banda", previsto para el 23 de mayo.