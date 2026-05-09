Castrelos suma a Molotov a su cartel de conciertos de este verano: "Revolucionaron la forma de entender el rock"

Castrelos incorporará el rock y el rap metal a su programación de conciertos de este verano. Los míticos Molotov se sumarán a un cartel que siempre es variado para atraer al auditorio vigués a todo tipo de públicos y gustos.

Abel Caballero anunció este sábado la fecha: Será el 16 de julio, jueves, en Castrelos. "Es una banda mítica del rock, revolucionó la forma de entenderlo, de interpretarlo y de sentirlo", aseveró el regidor olívico.

Con esta incorporación ya son 11 los artistas y grupos desvelados para la programación de este verano: Deep Purple (2 de julio); Coral Casablanca (18 de julio); Ópera Carmen (24 de julio); Chayanne (30 de julio); Noche de Zarzuela (1 de agosto); Abraham Mateo (7 de agosto) Ópera Nabucco (9 de agosto); The Corrs (11 de agosto); Viva Suecia (14 de agosto), Iván Ferreiro (15 de agosto).