SonRías Baixas de Bueu (Pontevedra) completa su cartel para 2026: esta es su programación
El festival se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto en el recinto de As Lagoas, en Bueu
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El festival de música SonRías Baixas ha desvelado la programación completa de su próxima edición, que se celebrará del 30 de julio al 1 de agosto en el recinto de As Lagoas, en Bueu.
El festival cierra su cartel con la incorporación deBiznaga. Con un sonido que transita entre el punk y el rock más urgente, el grupo madrileño se ha consolidado como una de las bandas más contundentes del panorama estatal actual.
Además, la organización ha dado a conocer la distribución por días.
El jueves 30 abrirá el festival con una jornada marcada por el pulso emergente y la energía de las nuevas escenas. Alcalá Norte, uno de los nombres más en auge del rock estatal reciente, liderará la noche con su característico sonido de post punk afilado y actitud generacional. Junto a ellos, Veintiuno aportará su vertiente más melódica y emocional dentro del pop rock, consolidada a través de canciones de gran conexión con el público. Completan la jornada Duendeneta Dilleis, con una propuesta festiva y desenfadada; Hoonine, que mezcla electrónica, house y synthpop desde una mirada contemporánea; y Juventude, dúo que fusiona folclore, pop setentero e indie en clave bailable.
El viernes 31 estará protagonizado por la diversidad sonora y la electrónica en todas sus formas.Ultraligera desplegará su rock ambicioso y enérgico, cargado de intensidad y estribillos contundentes, mientras que Zahara (Rave) transformará el recinto en una pista de baile con un espectáculo inmersivo donde el techno reinterpreta su repertorio en clave electrónica, liberadora y reivindicativa. Barry B, una de las voces más personales del momento, completará el tridente principal con un directo marcado por la sensibilidad y la experimentación. La jornada se completa con propuestas como Chiquita Movida, proyecto colectivo de espíritu libre y actitud urbana; y nombres como Rager, Kike Varela, EME DJ, Sobrezero y Ulex, que aportarán desde el indie rock hasta la electrónica, manteniendo el pulso del festival durante toda la noche.
El sábado 1 pondrá el broche final con una de las jornadas más potentes y festivas de la edición. La M.O.D.A. regresará como uno de los grandes referentes de la música alternativa nacional, con un directo intenso y emocional y una fuerte conexión con el público. La Pegatina, por su parte, convertirá el recinto en una auténtica celebración colectiva con su inconfundible mezcla de ska, rumba y ritmos festivos. A ellos se suma Biznaga, reciente incorporación al cartel, que aportará su energía punk y su mirada crítica en uno de los directos más contundentes del fin de semana.
El resto de la jornada incluye propuestas como Mr. Kilombo, sinónimo de cercanía y carisma sobre el escenario; Sonido Gallo Negro, que traerá desde México su hipnótica cumbia psicodélica, Gara Durán, con su universo íntimo y delicado; y proyectos como Alizza, Cool Nenas, NDLR, Quinkillada y Duendeneta Dilleis completando una programación diversa entre pop, electrónica, mestizaje y nuevas tendencias.
Los abonos para las tres jornadas ya están disponibles a un precio de 69 euros a través de sonriasbaixas.info y enterticket.es. Por su parte, las entradas de día se pondrán a la venta el próximo lunes 11 de mayo a las 12:00, en una oferta de lanzamiento con precio especial.