Nigrán (Pontevedra) vibrará de nuevo para apoyar la lucha de Mauri contra su enfermedad

Nigrán (Pontevedra) volverá a vibrar por Mauri. El domingo 24 de mayo se celebrará la II Edición de 'Vibra Mauri', un festival solidario que combina música en directo y compromiso social destinado a la investigación para la cura del pequeño vecino del municipio.

Bajo el lema 'Ruído por Mauri' y con el apoyo del Concello de Nigrán, el campo de fútbol de Lourido, al pie de Playa América se volverá a convertir en el epicentro de la solidaridad en Galicia. El festival solidario colaborará en la búsqueda de una cura de la enfermedad ultrarrara que sufre Mauri.

La propuesta está pensada para disfrutar y, al mismo tiempo, colaborar por una buena causa. Así, la programación comienza en sesión vermú, a partir de las 11:00 horas, con las actuaciones de 'Coro Covacante' y 'Pacheco Bros'. Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, será el turno de 'Los del Barro' y la conocida orquesta 'Grupo América de Vigo'.

El festival solidario estaba programado para el domingo 3 de mayo, pero la organización y el Concello se han visto obligados a retrasar el evento al día 24.

Cartel Vibra Nigran 2026 Olalla Fernández

La lucha de Mauri comenzó el pasado 22 de enero de 2025, cuando le diagnosticaron el mal de Alexander, una enfermedad ultrarrara que consiste en una mutación genética neurodegenerativa que afecta al cerebro y produce un deterioro progresivo hasta la muerte.