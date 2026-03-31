El violinista que se ganó a toda la Reconquista de Vigo: "Como artista callejero es algo increíble"

Es seguro que muchos músicos guardan para siempre en su memoria recuerdos de noches memorables. La de La Reconquista de Vigo lo fue para Manolo González, un violinista natural de Argentina, de 33 años de edad, que se convirtió en protagonista inesperado de la romería urbana más grande de Galicia.

Este joven, residente en España desde hace un año y tres meses, y en Lugo -por amor- , desde octubre, sintió una emoción desmedida y ganas de llorar al tiempo que miles de vigueses bailaban y cantaban con cada nota emitida por su violín. Manolo tocó mañana y tarde por las calles del casco vello, y hubo quien le instó a moverse de lugar para que la gente siguiera circulando: "No se querían ir, entonces me decían que me moviera para que estas personas no se estancaran en un mismo lugar. Claro, yo me moví por deferencia. Pero fue increíble", recuerda Manolo tras una actuación que encandiló al mismísimo regidor olívico, Abel Caballero: "Bailó conmigo una de Pimpinela -se refiere a la que el dúo argentino le dedica a Galicia-", recuerda.

Abel Caballero junto al violinista callejero Manolo González. Cedida

Dos días después del fin de La Reconquista, Manolo sigue saboreando esos días que resultaron tan especiales: "Sentía ganas de llorar, me nacían las lágrimas. Ver a tanta gente conmigo bailando y cantando... Para un artista callejero es algo increíble", cuenta a Treintayseis.

En Argentina, Manolo era profesor. En España, por el momento, se gana la vida como artista callejero, aunque su sueño es hacerlo en compañía de su propio grupo por festivales y con actuaciones. "En Argentina hacía más folclore, pero tengo un repertorio bastante grande", precisa. "En La Reconquista interpreté alguna de Amaral, de Nino Bravo, de Karol G, también la Potra Salvaje... Todo el mundo disfrutó muchísimo", añade.

Manolo también quiere quedarse en Galicia, a donde se ha venido por amor: "Estoy muy bien acá. La gente es muy humilde, y me gusta mucho el carácter de los gallegos. Yo soy una persona muy feliz que disfruta haciendo lo que hace", concluye.