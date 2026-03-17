Rotten Shadows, la joven banda viguesa que apuesta por el grunge, debuta en la sala Ocean

La escena musical de Vigo suma una nueva propuesta emergente con Rotten Shadows, una banda formada por cuatro jóvenes músicos que se subirá por primera vez a un escenario el próximo 3 de abril a las 21:30 horas en la sala Ocean.

El grupo, creado en agosto de 2025, está integrado por cuatro amigos: Adrián como vocalista y guitarra rítmica, junto a Alex a la batería, Jandro como guitarra principal y Javi, conocido como 'Rommie', al bajo. La formación nace con la intención de seguir tocando juntos tras una experiencia musical previa y consolidar un proyecto propio.

Pese a su reciente creación, Rotten Shadows llega con una propuesta definida que bebe de géneros como el grunge y el nu metal, con influencias de bandas míticas como Nirvana o Alice in Chains, así como de grupos más cercanos al sonido de los 2000 como Linkin Park o Limp Bizkit.

El concierto en la sala Ocean supondrá su puesta de largo ante el público vigués, en una actuación que servirá para presentar su sonido en directo y dar a conocer un proyecto que nace de la pasión por la música.

Las entradas se podrán adquirir el día del evento en la taquilla de la sala Ocean o, de manera adelantada, en Rockbox Vigo.