Los conciertos Vibra Mahou concluyen su gira por Galicia en Vigo esta semana

Recta final del ciclo de conciertos Vibra Mahou en Galicia. El dúo cántabro Repion pondrá la guinda de la gira por las salas gallegas de esta experiencia musical que rematará con un doble actuación en A Coruña y Vigo.

El dúo compuesto por las hermanas Iñesta presentará su nuevo disco 201 el 18 y el 19 de marzo. Primero, en A Coruña, en la Sala Pantalán, y, un día después, en la Sala Supersonic de Vigo.

Con Teresa a la batería y Marina a la guitarra —empastando las voces como si fueran una sola— deleitarán a los asistentes a sus conciertos con su intensidad sonora y melódica, demostrando por qué son una de las bandas más impactantes de los últimos años.

Definidas por la prensa española como “nuestras Sleater Kinney”, se han ganado también el respeto de un público que cae a sus pies cada concierto. De esta forma, pondrán el broche de oro a los Directos Vibra Mahou en Galicia que, este 2026, contó con un cartel formado por bandas como Anabel Lee, Niños Bravos y Rufus T. Firefly.