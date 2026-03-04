Vigosónico inicia curso primaveral abierto a grupos y artistas de la ciudad olívica

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció una nueva temporada en el proyecto Vigosónico Distrito Creativo. La iniciativa, totalmente gratuita, está dirigida a jóvenes de entre 10 y 35 años de la ciudad.

Entre el sábado, 14 de marzo, y el 30 de abril, se organizarán cursos y talleres durante todos los fines de semana. Caballero puso de manifiesto la iniciativa que se celebrará el próximo 25 de abril con la apertura de un estudio de grabación a artistas locales.

Por otro lado, está abierto el periodo de inscripción para las salas de ensayo, así como para los talleres. Las plazas son limitadas y se irán asignando por orden.

Vigosónico fue utilizado en 2025 por 1.025 usuarios, cifra que Abel Caballero calificó de "éxito". Además, precisó que la presencia de mujeres es cada vez más significativa en estas instalaciones. Más de 70 bandas, entre otros, ocuparon estas instalaciones.