Taburete, Álvaro de Luna, Juan Magán y Marlena se unen al Galicia Fest en Vigo

Siguen desvelándose nombres para el Galicia Fest, que regresará al Puerto de Vigo los días 26 y 27 de junio. A la cabeza de cartel de este 2026, la popular "Reina del Flow", se sumarán Taburete, Juan Magán, Álvaro de Luna y Marlena. Así lo anunció este jueves la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

Sánchez precisó que las cuatro actuaciones anunciadas hoy tendrán lugar el sábado, día 27. En este sentido, añadió, la venta de entradas para dicho día comenzará a las 12:00 horas de hoy, día 12 de febrero. El precio inicial será de 25 euros.

Sánchez aseveró que la selección de músicos "conectan á perfección co público grazas á enerxía dos seus directos e ás súas cancións coreables".

La vicepresidenta avanzó que el cartel está a punto de cerrarse y lo hará con "acento galego" y "representación local".

Leiva, en Vigo

Por otro lado, Ana Ortiz, delegada territorial de la Xunta en Vigo, -que avanzó "sorpresas" culturales- recordó que el Galicia Fest tendrá continuidad la primera semana de julio, más concretamente, los días 3 y 4 con las actuaciones de Leiva, programadas en el mismo escenario en el marco de los "Concertos do Xacobeo".