El SonRías Baixas de Bueu (Pontevedra) anuncia sus fechas para 2026

El recinto de As Lagoas, en Bueu, acogerá este próximo verano una nueva edición del festival SonRías Baixas, tras un 2025 memorable donde superó su récord de asistencia con un cartel donde brillaron Carolina Durante, La Raíz, Dani Fernández, Delaporte o Sen Senra, entre otros.

Desde la organización, ya han comenzado a dar los primeros pasos para el 2026; el primero, las fechas: se celebrará del jueves, 30 de julio al sábado, 1 de agosto. Para conocer el primer avance de cartel, habrá que esperar hasta el lunes, 15 de diciembre.

La preventa de entradas será este sábado, 13 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, que estará disponible durante 48 horas. La venta para el público en general comenzará el miércoles, 17 de diciembre, a las 12:00 horas.

El precio de los tíckets será de 49,50 euros, gastos de gestión incluidos, y se podrán adquirir a través de sonriasbaixas.info y enterticket.es.