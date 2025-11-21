La banda LIRA de Oia se une a los vigueses Pelepau para ofrecer un concierto único por Santa Icía

La banda LIRA de San Miguel de Oia celebrará este domingo, día 23 de noviembre, un concierto único por Santa Icía, patrona de los músicos. Para ello, colaborará con los percusionistas de Pelepau en lo que ambas agrupaciones han bautizado como "Pelepau Sinfónico".

Se trata de un proyecto que, más que eso, será un espectáculo que se estrenará bajo la batuta del director vigués Pedro Villarroel y tras los arreglos del compositor Andrés Álvarez.

La banda de música viguesa ha colaborado ya con otros artistas de renombre como Serafín Zubiri o Abraham Cupeiro para sendos espectáculos, y ahora quiere ofrecer a los amantes de la música experimental una fusión entre las voces y percusiones tradicionales y la sonoridad de la banda de San Miguel.

Banda LIRA de San Miguel de Oia. Cedida

Más de 60 músicos se subirán al escenario del Auditorio del Centro Cultural San Miguel de Oia, a partir de las 19:00 horas. Las entradas, a un precio de 10 euros, se pueden adquirir en la taquilla, antes del concierto, o mediante el teléfono 619 81 91 52 y en el correo liradesanmigueldeoia@gmail.com. También en Ópera Prima -Rúa Manuel de Castro, 40-.