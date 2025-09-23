La Sala Master Club de Vigo celebrará un concierto solidario con Palestina

"YALAH - Galiza por Palestina", así es el nombre de la primera edición de un festival muy especial que se celebrará el 12 de diciembre en la Sala Master Club de Vigo.

El objetivo de esta cita, con cuatro conciertos desde las 21:00 horas, será el de recaudar fondos que irán destinados íntegramente a las organizaciones "Pallasos en Rebeldía", "Hope Palestina" y "Médicos sin Fronteras".

Una velada cargada de solidaridad con el pueblo palestino en el que participarán cuatro de las bandas más enérgicas de la escena gallega: el rap combativo de Rebeliom do Inframundo, el mestizaje festivo de Dakidarría, el estilo inconfundible de Nadie González y la potencia rockera de Falperrys.

Habrá tres tipos de entradas: Entrada solidaria para asistir al concierto; entrada solidaria para asistir al concierto que incluye una camiseta; y una entrada Fila 0, de colaboración económica.

Las entradas ya se pueden adquirir en la plataforma Woutick.