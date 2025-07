El mejor blues regresará a Nigrán (Pontevedra) a mediados de agosto

Este mes de agosto se pondrá en marcha en Nigrán la segunda edición del primer festival de la comarca dedicado íntegramente al blues. El Nigrablues se convertirá en la culminación del ciclo anual Blues&Rías, que lleva por toda Galicia grandes nombres del blues nacional e internacional.

El festival será gratuito y se celebrará el sábado 16 de agosto en el espacio deportivo municipal Dunas de Gaifar, en Panxón. En esta segunda edición, contará con un cartel de lujo liderado por la reconocida vocalista de Chicago Robbin Kapsalis y la figura del blues británico Giles Robson, armonicista y guitarrista.

"Así como o Nigranjazz sitúa a Nigrán no mapa peninsular dos mellores recintos para escoitar jazz, agora temos o Nigranblues na nosa programación co obxectivo de ser tamén unha referencia neste xénero musical clave no desenvolvemento de outros moitos estilos", ha declarado Juan González, alcalde de Nigrán.

Actuaciones

Robbin Kapsalis & Giles Robson : La estrella de Chicago Robbin Kapsalis, con una voz que evoca la pasión de leyendas como Koko Taylor, se une al aclamado armonicista y guitarrista británico Giles Robson para una actuación que promete ser la joya de la noche.

Néstor Pardo : Desde A Coruña, el talentoso guitarrista y compositor Néstor Pardo ofrecerá su particular visión del blues con influencias del rhythm and blues y el swing, demostrando por qué es uno de los artistas más respetados del panorama nacional.

Jay Doe & The Blues Preachers : La banda, ya conocida en la escena gallega, traerá su enérgico y auténtico blues, garantizando una conexión inmediata con el público.

Big Jam Session: El festival cerrará con una "Big Jam" multitudinaria a cargo de la banda residente de las Jams de La Casa de Arriba, Red Duck Blues, que invitará a otros músicos a sumarse en el escenario en una sesión improvisada y llena de magia.

Además, el festival ofrece foodtrucks y la música de DJ Phantomatic entre concierto y concierto. Este año, como novedad, contará con el artista vigués Marcos Puingher, que realizará un espectáculo de live painting durante el festival, creando una obra de arte en directo que capturará la esencia de la jornada.