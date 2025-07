Jennifer López actuará este martes 8 de julio en Pontevedra, su única parada en Galicia

La estadounidense Jennifer López visitará las Rías Baixas este martes 8 de julio con su gira mundial Jennifer López: Up All Night. En concreto, la intérprete de On the Floor actuará en el Parque Tafisa de Pontevedra, aunque el evento no deja de estar rodeado de dudas.

A pesar de que la venta de entradas arrancó con fuerza, el concierto todavía no ha colgado el cartel de "sold out". Ni siquiera los abonos más económicos, a 79 euros, se han agotado. También siguen disponibles las entradas de pista (119 euros) y las de front stage (220 euros), algo llamativo tratándose de una artista de proyección internacional.

La situación se vio agravada el pasado 1 de julio, cuando la artista compartió en sus redes sociales un cartel promocional de la gira, en el que preguntaba a sus seguidores si estaban listos para el tour Up All Night. Sin embargo, el cartel indicaba erróneamente que el concierto se celebraría en Vigo, cuando en realidad está previsto en Pontevedra.

El concierto de Pontevedra es el único que dará JLo en Galicia, dentro de su gira que la llevará por cuatro ciudades más de España: Cádiz el 10 de julio en el Estadio Nuevo Mirandilla; Málaga el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga; Barcelona el 15 de julio en el Palau Sant Jordi; y Bilbao el 16 de julio en el Bilbao Exhibition Center (BEC).