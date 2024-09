Nace la primera escuela itinerante para difundir la cultura gallega: Seisporoito

Es, además del compás de la muiñeira, el nombre de la primera escuela itinerante de Galicia creada para difundir la cultura tradicional gallega a través del baile y la formación de nuevos docentes. Su artífice es Artur Puga, docente, coreógrafo y director artístico, además de bailarín con Tanxugueiras, Xisco Feijoó, Fran Sieira o Mondra.

Seisporoito nació en la cabeza de este vigués enamorado y afincado en el rural, como una manera de "ver o mundo tradicional" tanto artístico como docente. Ahora, ambas facetas coinciden en esta iniciativa que ya está recorriendo Galicia.

Esta propuesta mezcla el baile tradicional con la formación para impartir esta misma disciplina. Sin embargo, el objetivo va mucho más allá: "Nun futuro o que quero é desenvolver proxectos a gran escala e traballar pola defensa do sector. Intentar evolucionar con todo esto que levamos moitísimo tempo creando", explica Artur Puga, quien quiso apostar por la descentralización en este tipo de formaciones, llevándolas a todos los rincones de la comunidad. "Eu teño unha aposta moi forte polo rural. Penso que temos que ir máis aló de xenerar cousas físicas, como unha escola, e facer unha que se mova aos lugares nos que faga falta", añade.

El equipo de Seisporoito está conformado, inicialmente, por cuatro personas, dos de ellas, formadas por el propio director el pasado curso. "Son Cecilia Pastoriza e Ana Fernández, que estiveron facendo prácticas conmigo e este ano xa se incorporan á escola", precisa Puga.

A pesar de que, inicialmente, la escuela se centrará en el baile gallego, la idea pasa por abrirla a la música. Además, la puesta en marcha de la página web seisporoito.gal permitirá a asociaciones y concellos que lo deseen solicitar esta iniciativa en sus lugares. "Estudaremos o caso concreto para establecernos no lugar que sexa", adelantó el impulsor de Seisporoito.

Artur Puga. null

"Teño claro que me quero dedicar a esto"

Cuando se le pregunta a Artur Puga el por qué de Seisporoito, contesta que él siempre tuvo claro a lo que se quería dedicar: "Dende pequeniño", confiesa. "Estou convencido de que o que nos fai falta no mundo tradicional é xerar iniciativas profesionais para poder seguir crecendo neste sector. Por iso, eu aportei esta proposta para sumala ás que xa hai", anota.

Con todo, el director de Seisporoito asegura que "estamos nun momento moi doce" en lo que a la cultura, la música y el baile tradicional gallego se refiere. "Cada vez hai máis grupos galegos en festivais nacionais e internacionais. Eu dou clase en Madrid, Barcelona e Suiza e cada vez ven máis xente. Por iso, no momento no que estamos, é importante non estancarse e ver o que imos a facer con esto. Temos a posibilidade de que non sexa algo pasaxeiro", añade.

Puga está convencido de que hay una "confluencia xeneracional" en torno a estas disciplinas y de que cada vez "é menos raro" encontrar a un grupo de jóvenes bailando, tocando la pandereta en algún bar o participando en una foliada. "Galicia está encabezando ese movemento de retorno ás raíces. Aquí temos un tecido asociativo tremendo e unha recuperación da música envidiada en todas partes. A min xa me chamaron dende Alemania para falar de antropoloxía e etnografía", remarca Artur Puga. "Galicia está sendo pioneira en moitas cousas", concluye.