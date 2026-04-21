Ni Milán ni París: la Fashion Weekend regresa a Galicia con tiendas abiertas hasta las 00:00 horas y un gran desfile

El municipio pontevedrés de O Porriño se convierte en el epicentro de la moda gallega de la mano del comercio local con la cuarta edición de la Fashion Weekend. Como ya es habitual, el evento incluye la Shopping Night, con comercios abiertos hasta las 00:00 horas de viernes, y un gran desfile de moda.

En esta ocasión, 27 tiendas y 10 peluquerías y salones de peinado participan en el evento.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, destacó que "un municipio con un comercio fuerte es un municipio vivo, porque comprar en el comercio local fortalece no solo nuestra economía, sino también la cohesión social", apuntando además que "en O Porriño no tenemos que desplazarnos para encontrar lo mejor en el ámbito de la moda, ni tampoco en el ámbito de la atención al cliente".

Programación destacada

El fin de semana arrancará el viernes 24 de abril con la celebración de la Shopping Night, una noche en la que los establecimientos comerciales de la villa no solo abrirán sus puertas en horario especial, hasta las 00:00 h, sino que además ofrecerán descuentos, sorteos, regalos y otras sorpresas.

La música también será protagonista durante la noche con la presencia de seis DJs que amenizarán las principales calles del municipio. Durante este evento se repartirá material promocional del Ayuntamiento, incluyendo bolsas en cada comercio y rifas para los sorteos que se celebrarán el sábado.

El sábado 25 de abril habrá un desfile de lujo presentado por Lucía Rodríguez. Sobre la pasarela estará la escuela de modelos Small Big Models, luciendo artículos de los establecimientos participantes. También el sábado habrá un espectáculo de performance a cargo de Pablo Méndez, música de la mano de Maison y alguna sorpresa que, por el momento, no se puede desvelar.