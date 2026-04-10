Eugenia Silva descubre la ciudad olívica y promete volver: "Qué bonito es Vigo"

Eugenia Silva en una alfombra roja, a la izquierda, en Vigo, a la derecha. Shutterstock/Instagram

Eugenia Silva, modelo, empresaria y referente en la moda española desde hace más de tres décadas, visitó esta semana, por primera vez, la ciudad olívica, y se rindió ante ella: "Qué bonito es Vigo".

Silva acompañó a su hermano, arquitecto de profesión, para comprobar in situ la marcha de las obras para el edificio que este está construyendo en el centro de la urbe olívica, concretamente, en la Rúa Real. Allí se edificarán viviendas de alquiler y oficinas.

Silva compartió con sus 415.000 seguidores que era la primera ocasión en la que se encontraba en el municipio más grande de Galicia, pidiéndoles, a su vez, recomendaciones de lugares para tomar café y comer.

Uno de los momentos más curiosos fue que, mientras grababa un stories para sus seguidores, la modelo se encontró con una sesión de fotos de moda junto a la Plaza de Compostela. A continuación cenó en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, el Palacio de la Oliva, y prometió hacer un listado de lugares favoritos de Vigo, a donde aseguró que volverá.