Llega a Zara el abrigo más barato de la temporada: rebajado a 15,99 euros y disponible en 4 tallas

El invierno está a la vuelta de la esquina, y para protegernos del frío es necesario un buen abrigo. Aunque la temporada invernal en Galicia no suele ser especialmente dura, salvo en las zonas de alta montaña, contar con una prenda adecuada ayuda a mantenerse cálido y cómodo.

Diciembre es un mes de muchos gastos. Entre fiestas, regalos, cenas y reuniones, se va una buena parte del presupuesto. Sin embargo, no hace falta esperar a las rebajas de enero para conseguir un abrigo de calidad, ya que Zara ofrece uno precioso por solo 15,99 euros.

Disponible por 15,99 euros y en 4 tallas

Zara es una de las marcas más populares del mundo de la moda. Su catálogo de ropa es tan amplio como diverso, con prendas que van desde propuestas más casuales hasta opciones ideales para quienes prefieren un estilo más formal.

Sea como sea, el buque insignia de Inditex tiene rebajado un abrigo súper versátil que se adapta a todos los estilos y gustos, favoreciendo además a todo tipo de cuerpos.

El abrigo soft cruzado, con número de referencia 5070/650/807, presenta un diseño atemporal, con un corte clásico, cuello de solapa y manga larga. El bajo es recto y el cierre frontal, cruzado con botones, ideal para retener el calor.

Abrigo de Zara. Ref: 5070/650/807 Zara (Web)

El modelo está fabricado en poliéster reciclado, lo que garantiza su resistencia y rendimiento durante varias temporadas, resistiendo bien el desgaste y las arrugas. Eso sí, cuidar la prenda es clave para alargar su vida útil.

Sin duda, es una opción súper versátil, perfecta tanto para combinar con unos vaqueros y un jersey como con un vestido de punto, según lo que pida la ocasión. Además, queda igual de bien con unas botas de tacón que con unas zapatillas.

Pero lo más llamativo de este abrigo, más allá de su versatilidad, es su precio. Zara lo tiene rebajado un 46% respecto a su importe original, quedándose en solo 15,99 euros. Se trata de un descuento temporal que estará disponible hasta el 15 de enero.

El abrigo está disponible en dos colores (gris antracita y beige claro) y en una amplia gama de tallas que va desde la S hasta la XL. Talla más grande de lo habitual, por lo que se recomienda elegir una talla menos si se busca un ajuste más ceñido, o quedarse con la talla habitual si se prefiere un efecto oversize.