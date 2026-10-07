La turronería más famosa de Vigo tendrá tienda permanente: "Volvemos en Navidad con bombones y polvorones"

Todavía no hemos celebrado Samaín, pero en Vigo la vista ya está puesta en la Navidad de 2026. Con los ornamentos y los 13 millones de luces LED desplegándose por las calles olívicas, hay también otros actores navideños que comienzan a ocupar sus puestos.

Es el caso de la turronería más popular de la Navidad viguesa, La Formigueta, uno de los negocios que surgió cuando las fiestas olívicas alcanzaron la popularidad de la que gozan hoy en día. El éxito en este caso ha sido tal, que sus responsables se han decidido a ampliar el negocio con una tienda en Policarpo Sanz que abrirá este octubre con la pretensión de no cerrar en enero, como venía ocurriendo con la tienda temporal de Príncipe.

"La temporal de Príncipe ya se nos quedaba un poco pequeña", declara Antonio José Vega, maestro turronero, que cuenta a Treintayseis que este nuevo espacio, además de las distintas clases de turrones "surrealistas", ofrecerá un surtido más grande de productos, bombonería, polvorones o mazapanes, entre otros. "Nosotros nos planteamos abrir todo el año, porque tendremos chocolatería", añade.

La nueva tienda de Policarpo Sanz 32 abrirá sus puertas el próximo día 15 de octubre, a las 10:00 horas de la mañana. Además, habrá obsequios para aquellos que sigan y compartan en sus redes el anuncio de la nueva chocolatería y turronería.