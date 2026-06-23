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Vigo se queda sin 'tortitetas': "Teníamos un reto, lo dimos todo, pero tenemos que cerrar"
Teta y té dice adiós a su espacio en María Berdiales. Hasta el 30 de junio se podrán probar las tortitetas de un topping a tres euros y de dos a 3,50
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Vigo despide otro negocio hostelero. Se trata de Teta y té, en María Berdiales, que, tras quedarse sin la inversión que permitiría a sus responsables seguir adelante con este negocio, tiene que bajar su persiana.
La propuesta gastronómica de las "tortitetas" nació con una vertiente solidaria, pues, parte de cada venta se ha donado a ADICAM, la Asociación de Personas Afectadas por el Cáncer de Mama. Sin embargo, actualmente el proyecto no es sostenible y dirá adiós definitivamente el próximo 30 de junio.
La despedida, eso sí, será un poco menos amarga con "tortitetas" con un topping a 3 euros y, con dos, a 3,50 euros. "Hicimos un gran esfuerzo físico y económico pero ya nos hemos quedado sin capital para seguir y nos iremos con lo aprendido y los buenos momentos que pasamos gracias a ustedes", escribieron, a modo de despedida, los responsables de Teta y té. "Lo intentamos todo con los recursos que teníamos. Teníamos un reto muy importante y lo dimos todo. En el momento de abrir teníamos 62 euros en la cuenta", añadieron en un vídeo compartido a modo de despedida.
Pese a todo, desde Teta y té quisieron agradecer a todos los clientes y a todas las personas, incluidas el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que colaboraron con este establecimiento. "Muchas gracias", concluyeron.