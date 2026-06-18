El mejor sushi no solo se come en Japón, también frente a la ría y el Olivo de Vigo

Comer sushi ya no solo es una costumbre nipona reservada a unos pocos paladares occidentales. Poco a poco y corte a corte, casi, sin darnos cuenta, hemos incorporado el pescado crudo a un menú personal que no siempre tiene por qué ser el de una ocasión especial, sino que también ocurre que lo disfrutamos a diario.

Con todo, cuentan en Hiroki Sushi Bar -Alfonso XII, Vigo- hay que tener, al menos, un poco de tiempo para saborear el sushi. El que se elabora en directo, entendiendo cada corte de pescado, merece, sin lugar a dudas, soltar el acelerador. Es quizás por esto por lo que en Hiroki perciben que la mayor afluencia de clientes en sus mesas se produce en verano, cuando acaba el colegio, y en la Navidad, momento que se ha vuelto el más festivo de Vigo. "Con mucha prisa no se llega a apreciar", subraya Javier, cocinero en Hiroki, restaurante que tiene en su carta más de un centenar de platos distintos.

La compañera de Javier, Patricia Sousa, natural de Brasil, es la otra alma de Hiroki Sushi Bar, y cuenta que, especialmente en los últimos años, se ha notado un mayor interés por el sushi en una ciudad que, a nivel culinario, ya lo tiene todo. "Se consume mucho más ahora que durante los tres o cuatro primeros años de nuestro establecimiento. Además, viene gente de todas las edades: Tanto jóvenes como personas más mayores", subraya.

El conocido como "quinto sabor" o "umami" es lo que quizá hace más especial esta creación culinaria. "Casi todas las comidas japonesas llevan incorporado este sabor", remarca Patricia que, sin lugar a dudas, admite que lo que más le gusta de la gastronomía nipona es "el respeto" que se le profesa a la comida, así como la manera en la que es aprovechado el alimento: "no hay desperdicio".

Sushi de Hiroki. P.P.F.

Productos de la ría y cortes "limpios"

Con todo, Hiroki tiene también su sello gallego, pues, tal y como cuentan a Treintayseis, más del 70% de la materia prima que utilizan en el sushi proviene de la ría de Vigo, especialmente, el atún y el salmón -se pueden llegar a pedir, de una vez, entre 25 y 30 kilos, según la demanda-. "En nuestro local, por ejemplo, se consume mucho más el sashimi, que es el pescado crudo", remarca Patricia. "Tenemos, además, siete makis especiales. Son una fusión de comida japonesa y española. Pienso que tienen mucho éxito. También el langostino tempurizado con queso crema y aguacate, envuelto en alga y arroz", añade.

Pero una de las claves, sin duda, para un buen plato de comida japonesa tiene mucho que ver con la forma en la que se corta el pescado: "Tiene que ser limpio para no marcar mucho la carne del pescado, es decir, el objetivo es que vaya de una sola tirada y no se haga ese efecto serrucho", puntualiza Javier, la otra parte de Hiroki. "La idea en la cocina japonesa es, insistimos, aprovechar el 100% de la carne", añade.

Javier cortando pescado en Hiroki Sushi Bar. P.P.F.

Nada preelaborado

En Hiroki todo se elabora en el propio día, es decir, no hay nada preelaborado, algo que, a juicio de sus responsables, marca la diferencia: "A veces podemos tardar un poco, pero creo que el éxito del local radica, precisamente, en esa elaboración cuidada. Nuestros clientes nos conocen", insiste Javier. También para el servicio de entrega a domicilio, todos los pedidos se preparan en el momento.

La calidad del pescado, su frescura y la profesionalidad de los cocineros que elaboran esta comida nipona son, también, clave. "Un buen cocinero tiene la experiencia de saber cómo se hace todo. La experiencia, en esto, se nota", opina Javier. "Hacer el arroz tampoco es sencillo, las salsas... Cada uno tiene su receta, por ejemplo, para el vinagre. Pero bueno, si tienes una buena calidad de pescado y de arroz va a ser difícil que te salga mal", anota.

Materia prima preparada para las elaboraciones de Hiroki Sushi, en Vigo. P.P.F.

Cabe recordar que el sushi se elabora con arroz y, generalmente, lleva el apellido maki. Pero uno de los platos que, actualmente, goza de mayor popularidad es el sashimi -cortes de pescado crudo-.

Así, un día como hoy, Día Internacional del Sushi, marcado por el buen tiempo, es un buen momento para adentrarse en Japón sin renunciar a mirar la ría de Vigo. Nada mejor para ello que uno de los restaurantes especializados en esta cocina y más arraigados en la ciudad olívica: El Hiroki Sushi Bar.