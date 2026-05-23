El restaurante familiar de Vigo que presume de la cocina de mercado más personal de la ciudad

Perú, Estados Unidos, Colombia y Emiratos ya comprobaron la calidad de la cocina de Carla Álvarez. Tras formar y diseñar menús en cada rincón del mundo, la chef de Moaña ha decidido volver a su Ría y abrir un restaurante con sus dos hijos, Álex e Iván Maestu, donde ofrecen uno de los mejores platos de mejillones y uno de los maridajes más impactantes de la comarca.

En Matices, madre e hijos muestran a empresarios, vecinos y trabajadores de Vigo el conocimiento y la experiencia de 35 años de trayectoria entre fogones, así como la exquisita formación y la innovadora y joven visión de la oferta líquida. "Es un negocio familiar que mezcla la alta gastronomía y un servicio súper alto con, como digo yo, un puntito de rock&roll", afirma el sumiller y jefe de sala, Iván.

Carla, Álex e Iván abrieron Matices, en la calle Montero Ríos, el pasado 23 de agosto de 2023, tras iniciar el proyecto en un hotel de Moaña. "Estábamos trabajando para otra gente. A mí me apetecía cambiar el concepto, buscaba un proyecto personal diferente: dejar de llevar los Ferrari de otros para conducir mi 600", valora Iván sobre la vuelta a casa de la familia.

El amor y la pasión que demuestra la chef por la cocina y la hostelería fueron heredados por sus hijos. Mientras Álex apoya a su madre en la cocina, Iván se encarga de la selección de vinos y la atención en sala: "Un servicio distinto, muy fresco, con mucha calidad, mucho conocimiento y mucho protocolo, pero, a la vez busco que la gente esté cómoda".

La hostelería corre por las venas de esta familia de Moaña, donde la chef abrió su primer restaurante, La de Carla, en 1999. Allí se hizo un nombre y se curtió como profesional, mientras contagiaba su devoción por la cocina a sus dos hijos. Iván recuerda, además, que el vino le apasionó "desde pequeño" y empezó "a catar muy pronto" con su abuelo.

Pero en 2012 todo cambió y la cocinera sintió la necesidad de "huir para volver a encontrarse". "Tanto ella como yo pasamos bastante tiempo fuera. Carla estuvo abriendo restaurantes en Perú, Connecticut, Colombia, Japón, y yo la fui siguiendo a esos destinos, donde nos empapábamos de la cultura local", asegura Iván, que, ya adulto, comenzó su propia trayectoria como sumiller en Estados Unidos.

La cocina de mercado como base

Fue en la pandemia cuando Carla, Álex e Iván decidieron dar el paso para volver y apostar por un negocio propio y con identidad propia. El inicio fue complicado, pero su experiencia y conocimiento les ayudaron a creer en Matices. "Tienes que ir posicionándote, un poquito mediante prensa, pero sobre todo por el boca a boca. Vas más despacio, pero es la manera más segura", afirma el sumiller de 26 años.

"Es un proyecto que nace por amor a la profesión, por respeto al público que viene a comer a tu casa", incide Iván, que recuerda que "la gente no quería" que abrieran en Montero Ríos. Se consideraba una calle "perdida" para la restauración, "más enfocada a tema nocturno". "Cuanto más nos lo decían, más ganas teníamos de abrir", asegura.

Pese a que les costó atraer clientes al restaurante y establecerse dentro de uno de los barrios más gastronómicos de la ciudad, la cocina de autor y de mercado de Carla ha enamorado a empresarios, trabajadores y vecinos del centro de Vigo. "Gastronomía gallega con matices" es el lema del local, en el que también buscan generar un ambiente más distendido al habitual en este tipo de negocio.