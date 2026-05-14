El restaurante de cocina internacional frente al mar en el barrio más gastronómico de Vigo

Hace ocho años, el paseo marítimo de Bouzas sumó un nuevo restaurante a su oferta gastronómica: La Tula. Javier y Viviana, matrimonio y fundadores del negocio, vieron en aquel local una oportunidad. "Nos gustó mucho la zona y el ambiente, y apostamos por él", recuerda Javier.

Tras años trabajando en distintas cocinas, el nacimiento de su hijo fue el empujón definitivo para emprender un proyecto propio. "Mi trabajo me obligaba a viajar constantemente y de repente surgió la oportunidad de este local. Yo tenía muchas ganas de volver y la aprovechamos", explica Javier. El espacio, sin embargo, estaba muy deteriorado y tuvieron que reformarlo entero, lo que en un primer momento no les resultó demasiado atractivo aunque, el buen ambiente de la zona los terminó por convencer.

Hoy, uno de los grandes atractivos del establecimiento es su amplia terraza con vistas al mar, situada en pleno paseo de Bouzas y especialmente concurrida durante los meses de verano.

Además, crecimiento del barrio y la renovación del paseo marítimo han impulsado notablemente la actividad del restaurante. "Al principio pensábamos que tendríamos seis mesas en las comidas y ahora llenamos más de cuarenta en cada servicio", comenta Javier. La afluencia de clientes se dispara especialmente los fines de semana y con la llegada del buen tiempo.

Cocina internacional con raíces viajeras

La propuesta gastronómica de La Tula se define como una cocina internacional con influencias muy variadas. "Hacemos un poquito de todo", resume Javier. La afición de la pareja por viajar queda reflejada en una carta que combina platos gallegos con recetas de inspiración sudamericana y asiática.

Precisamente, la cocina asiática ocupa un lugar destacado en el restaurante, fruto de la experiencia de Javier durante un viaje de siete meses por el sudeste asiático. "Ahora la cocina asiática está muy de moda y hay muchos restaurantes en Vigo, pero cuando empezamos éramos prácticamente los únicos", recuerda.

Con el paso de los años, el concepto del local también ha evolucionado: "Cuando abrimos teníamos una propuesta más elaborada, pero las demandas del local y de los clientes nos fueron llevando hacia una carta más pequeña y centrada en las raciones”, explica.

Entre los platos más demandados destacan sus croquetas caseras, que según asegura Javier "funcionan muchisimo" gracias a su "receta especial" hecha con gelatina y poco aceite, lo que les da una textura líquida que apasiona a los comensales.

Aunque la carta no es especialmente extensa, Javier destaca la apuesta por la calidad y la elaboración propia. "Todo lo hacemos aquí, con productos frescos y de temporada", afirma. El restaurante trabaja con proveedores locales y completa su oferta con sugerencias fuera de carta compradas directamente en el mercado. En ellas suelen destacar pescados frescos y carnes cocinadas a baja temperatura. "Lo más importante para nosotros es hacerlo todo en el restaurante, sin recurrir a productos de cuarta o quinta gama", subraya.

Una amplia selección de vinos

Además de la propuesta gastronómica, La Tula cuenta con una extensa carta de vinos que incluye referencias de las distintas denominaciones de origen gallegas, además de riojas y riberas del Duero. La oferta se completa con vinos dulces pensados para acompañar los postres.

Los vinos, junto a los combinados y las cervezas, tienen también gran protagonismo durante las tardes de terraceo. "Las tardes funcionan muy bien", celebra Javier.