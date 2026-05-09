El restaurante familiar de Vigo que inventó la pizza de pulpo: "Es nuestra seña de identidad"

O Farol abrió sus puertas en Vigo en 2019, pero su historia se remonta mucho más atrás, con más de cuarenta años de tradición en su local original de Bueu. Al frente del negocio está Noel Agulla, que decidió seguir el legado de sus padres, Manolo y Elena, fundadores del restaurante. "Mis padres abrieron O Farol en 1983 en Bueu y el restaurante de Vigo es su hermano pequeño", apunta.

Tras iniciar su carrera profesional en Madrid, lejos del sector de la hostelería, Noel decidió regresar a Galicia para dar continuidad al proyecto familiar. "Yo crecí en O Farol y siempre tuve la idea de expandir el local. Al volver de Madrid vi la oportunidad y me lancé", explica. Desde el principio tuvo claro que la expansión debía conservar la esencia creada por sus padres en Bueu. "No soy objetivo, pero a mí O Farol siempre me gustó muchísimo y siempre fue un lugar especial al que traía a mis amigos de Madrid", añade. "No era abrir un restaurante, sino abrir un Farol", sentencia.

Tras un año de planificación, el restaurante de Vigo se convirtió en realidad a finales de 2019, pocos meses antes de la pandemia. Aunque la acogida inicial fue muy positiva, la crisis sanitaria obligó a replantear el modelo y reducir la carta. Por ese motivo, la oferta de Vigo es ligeramente más breve que la de Bueu. "La carta es algo más reducida porque se adapta a la demanda", explica, subrayando que la carta gira en torno a las pizzas y a las tapas.

Pioneros en la pizza de pulpo

Si por algo es conocido O Farol, tanto en Vigo como en Bueu, es por sus pizzas al horno de piedra, que aportan una textura y un sabor característicos gracias a su cocción tradicional. En su momento, recuerda Noel, fueron una auténtica novedad en la zona pero ahora son el día a día del restaurante. "En Bueu, un 90% de las mesas piden pizza y tabla de patatas, y en Vigo las pizzas se piden todavía más", explica.

La propuesta actual combina esas pizzas con tapas sencillas y tradicionales. La masa, elaborada con la receta de su madre, es uno de los pilares del proyecto. "Cuando empezaron a servirla en Bueu, la gente no sabía qué era eso y había que explicar que era como una empanada pero sin tapa", cuenta Noel. Aquella receta, perfeccionada durante años, es la misma que se utiliza hoy en el local de Vigo, donde han ido incorporando nuevos ingredientes. "Empezamos con básicos como jamón, bacon o champiñones, y luego fuimos añadiendo propuestas más innovadoras".

Entre todas ellas, destaca la pizza de pulpo, que Noel considera su gran creación. "Nosotros bromeamos diciendo que inventamos la pizza de pulpo, porque cuando empezamos a servirla nadie la hacía. Surgió de casualidad: preparábamos una receta de pulpo de mi abuela y, cuando sobraba, decidimos aprovecharlo en una pizza". Desde entonces, se ha convertido en su seña de identidad y en el plato más solicitado por los clientes.