La Reconquista de Vigo dará a conocer al homólogo vegetal del 'choripán': Vanetta repartirá 'zorzapán' gratis

Se acerca La Reconquista y Vigo, ya engalanada, se prepara para vivir las mejores fiestas del año: La recreación histórica que rememora el alzamiento popular contra los franceses de Bonaparte, que trataban de asediar distintas ciudades en Europa, siendo la ciudad olívica la primera en expulsarlos.

Sin duda, uno de los productos estrella del evento y el que más se consume en cada uno de los puestos repartidos por el Casco Vello es, sin duda, el "choripán", una creación tan básica como afamada y que simplemente combina chorizo con pan. Pero este año, una firma gastronómica de Nigrán se ha animado a ofrecer una alternativa a ese producto estrella, pensando, además, en quienes buscan una opción vegana y sostenible y que no siempre se encuentra en este tipo de fiestas.

Se trata de Vanetta Food y el "zorzapán", su versión vegetal del bocado estrella del evento. Para presentarlo, la marca se ha hecho con dos vallas instaladas en Vigo y una campaña: "Atención Vigo, el Zorzapán de Vanetta viene a reconquistarte".

Por otro lado, el punto de venta oficial del "zorzapán" será Lume de Carozo, uno de los locales de referencia del Casco Vello en cada edición de La Reconquista. Además, este local vigués ya ofrece producto plant-based de Vanetta en carta durante todo el año, lo que, según la marca, "convierte esta colaboración en algo más que una acción puntual. El 28 de marzo, además de venderlo, será el cuartel general de la operación".

El día antes del evento, el viernes 27 de marzo, Vanetta esconderá tarjetas-regalo canjeables por un Zorzapán gratis en cinco ubicaciones distintas de los alrededores del Casco Vello. En las historias de @vanettafood se irán desvelando las pistas para encontrar la primera ubicación. Cada ubicación tiene dos tarjetas y en cuanto se encuentren las dos, se desvelará la siguiente ubicación. Se celebrarán cinco rondas, en cinco puntos del centro de Vigo con diez tarjetas en juego. Las tarjetas encontradas se canjearán al día siguiente, el 28 de marzo, en Lume de Carozo. Valla con el zorzapán de la Reconquista de Vigo. Vanetta Food Reparto de zorzapanes