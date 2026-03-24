La tapería de Vigo recomendada por la Guía Repsol para esta primavera: "Te anima a seguir con más fuerza"

La noticia saltó este lunes: Vigo sumaba un nuevo Solete Repsol para esta primavera. Jimena Meije y David Fernández lo sabían cinco días antes, cuando recibieron un correo de la Guía Repsol para anunciarles que su restaurante, María Manuela, había sido galardonado.

"Nos dieron una alegría muy grande", afirma al teléfono Jimena, jefa de cocina de este clásico local del centro de Vigo situado en el número 31 de la Plaza Compostela. María Manuela ha sido el único local olívico recomendado por la Guía Repsol para esta Semana Santa de 2026.

María Manuela destaca por sus tapas, por sus vinos y, sobre todo, por la calidad de sus productos. Por estas razones ya habían sido premiados en múltiples ocasiones en diversos concursos. Entre "Petisquiños", "Madrid Fusión" y "Conxemar Tapas", Jimena y David se dieron a conocer en el sector.

Ahora bien, el Solete no entraba en sus planes: "No era nada que estuviera en nuestros pensamientos ni en nuestras pretensiones, con lo cual nos ha hecho todavía más ilusión si cabe", asegura a Treintayseis este martes.

"Es el reconocimiento a un trabajo de muchos años, un trabajo que hacemos con mucho cariño y con muchas ganas. Te anima a seguir con más fuerza", añade Jimena. Aunque este lunes estuvieron ocupados en una cata en Santiago de Compostela y no pudieron celebrar el galardón, sí recibieron felicitaciones de sus clientes más allegados y amigos.

Este galardón no cambiará el rumbo de María Manuela, que seguirá destacando por su cocina de mercado. "Trabajamos con muy buen producto e intentamos manipularlo lo menos posible. También tratamos de ajustar los precios al máximo", detalla sobre una política de trabajo que llevan ejecutando desde hace 15 años.