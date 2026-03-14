El restaurante de Vigo que reinventa la cocina francesa con un toque propio y platos originales

Abrir un restaurante es siempre un salto al vacío, pero para Juan, cocinero de formación y propietario de su nuevo local en Vigo, era también la materialización de un sueño que llevaba años madurando. El joven vigués abrió las puertas de Rondón Bistró el pasado 10 de julio, después de que haber pasado más de una década trabajando fuera, entre Suiza, Francia, Barcelona y Madrid, y haciendo incluso breves escapadas a Colombia o al sur de Francia.

"Desde los 18 tenía la idea de irme a aprender y trabajar fuera, pero con la intención de volver aquí, vivir en Vigo y abrir mi propio restaurante", explica Juan. Sin embargo, la oportunidad de abrir llegó casi por casualidad. Su padre le informó sobre un local en traspaso en la rúa Arenal y el joven cocinero decidió lanzarse.

A partir de ahí, el chef comenzó a desarrollar la oferta gastronómica del restaurante que, sin duda, refleja su trayectoria profesional. De esta forma, Rondón Bistró apuesta por la cocina "afrancesada", con mantequilla, nata y técnicas clásicas, aunque incorpora innovación y adaptaciones a los productos locales. "Me gusta que haya cocina de verdad", confiesa.

La calidad de la materia prima es clave. Todo el pescado es local, mientras que productos como la codorniz o ciertas ostras son importados por su calidad superior. "No es tanto de cercanía, sino de buscar la mejor materia prima", aclara.

Entre los platos más destacados se encuentran el stick tartar y los huevos fritos con gambas y salsa de ajillo, que se han convertido en los favoritos de los clientes. "El stick es el producto más vendido, de lejos. Puede tener algún pequeño cambio, pero seguirá siendo el mismo siempre", asegura.

La carta del restaurante se actualiza cada temporada, adaptando ingredientes y platos a los productos disponibles. Sin embargo, la colaboración del equipo es fundamental. Juan comparte la creación y ajuste de los platos con su equipo, combinando sus ideas con las de ellos para lograr resultados que sean tanto viables en el servicio como fieles a su concepto.

El enfoque de Juan no solo busca sorprender con nuevos sabores, sino también mantener la esencia de una cocina honesta y bien ejecutada. Cada plato refleja su experiencia, su pasión por la técnica y su deseo de ofrecer un espacio gastronómico que, finalmente, sea su historia en Vigo.