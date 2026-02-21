El templo del producto que enamora a la ría de Vigo y seduce a la Guía Repsol: "El producto manda"

El templo del producto que enamora a la ría de Vigo y seduce a la Guía Repsol Cedida

A tan solo quince minutos de Vigo, al otro lado del puente de Rande, se alza uno de esos restaurantes que parecen suspendidos sobre la ría. En Restaurante Mauro, el mar no solo forma parte del paisaje: es el alma de la cocina. El local, propiedad de Mauro Durán, abrió sus puertas hace doce años con una propuesta clara: producto, tradición y unas vistas privilegiadas a la ría de Vigo.

Pero la historia comenzó mucho antes. El germen se remonta a 1987, cuando Mauro, con apenas 18 años, abrió junto a sus padres el restaurante Durán, en Canido. "Yo era mal estudiante, no iba a llegar a ser arquitecto", bromea. La hostelería se convirtió entonces en una oportunidad de futuro.

Restaurante Mauro Cedida

Su padre era pescador, así que la apuesta fue natural: cocina centrada en el mar y en el producto que conocían de primera mano. "Antes era más fácil abrir un restaurante, y nosotros teníamos claro que debíamos trabajar lo que conocíamos", recuerda.

Con el paso del tiempo surgió la inquietud de emprender en solitario. Así, en 2014 nació el Restaurante Mauro. El Durán continúa abierto, regentado por su hermano, manteniendo la esencia familiar y platos emblemáticos como la cazuela de la abuela Pilar.

Comida tradicional con el producto como protagonista

Terraza de Mauro Cedida

La propuesta gastronómica de Mauro gira en torno al producto de proximidad y de temporada, sin artificios innecesarios. "Intentamos mejorar las presentaciones, pero no buscamos propuestas sofisticadas. Son platos tradicionales con un pequeño giro, nuestro toque personal", explica.

El objetivo es que el producto sea el protagonista. Pescados y mariscos frescos, proveedores de cercanía y elaboraciones que respetan el sabor original marcan la carta.

Entre los platos más demandados destaca el arroz con carabineros, convertido en un éxito gracias al boca a boca. Sin embargo, si le preguntan al propietario, su recomendación es el arroz negro de choco de la ría en su tinta. También brillan clásicos como la empanada de xoubas y los guisos marineros.

Parte de la oferta gastronómica del restaurante Cedida

En homenaje a la tradición familiar, el restaurante ha incorporado recientemente la cazuela de la abuela Pilar: un guiso marinero con rape, vieiras, huevo y patata que conecta pasado y presente.

Para quienes prefieran alternativas alejadas del mar, la carta incluye opciones vegetarianas -cada vez más presentes- y tres propuestas de carne pensadas para satisfacer todos los gustos.

Recomendado por la Guía Repsol

La combinación de calidad, cuidado en la presentación y un enclave excepcional ha valido al Restaurante Mauro su recomendación, por tercer año consecutivo, en la Guía Repsol. La guía lo describe como un atractivo restaurante situado en plena ría, junto al puerto deportivo de San Adrián de Cobres, con una cocina marinera tradicional y actualizada según temporada.

"Es un honor. Siempre queda bien poder poner la placa en la puerta. Estamos muy agradecidos", afirma Mauro.