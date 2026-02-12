Abre en Vigo un concepto novedoso de 'cocina fantasma': comida venezolana a domicilio y para llevar

Vigo continúa expandiendo su oferta gastronómica. En febrero abrió en la ciudad un nuevo restaurante que se rige por un concepto novedoso: el 'dark kitchen'. Se trata de una nueva tendencia, también conocida como "cocina fantasma", que se basa en una cocina profesional sin local abierto al público, destinada exclusivamente a preparar comida para delivery o para llevar.

Se trata de un nuevo formato de restaurante, muy popular desde el COVID, que se adapta a las nuevas tendencias sociales y desembarca en Vigo de la mano de Akemi, una cocina de gastronomía venezolana especializada en arroz chino con el sabor de Venezuela. "Sabor intenso, fusión única y mucho amor en cada plato", es lo que los define.

Entre sus especialidades se encuentran su pote de arroz chino con extra de camarones, las lumpias venezolanas o las costillas al estilo venezolano. La cocina está abierta los sábados y los domingos de 14:00 a 16:00 horas y de 19:30 a 23:00 horas.