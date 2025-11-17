Vigo ya tiene la mejor tapa de la ciudad: esta es la ganadora del Petisquiño 2025

Este lunes, el concurso de tapas de Vigo Petisquiño ha proclamado a la ganadora de su XI edición en la final celebrada en el Hotel Attica21, en Samil.

La vencedora ha sido "Eche o que hai", del restaurante Nikko, compuesta por costilla de vaca a baja temperatura marinada con salsas japonesas y acompañada de pan brioche. La segunda plaza ha sido para "Orentako", de La Orensana; As Lolas ha conseguido el tercer puesto con "Dim Sum ó caldeiro"; el cuarto lugar para La Tiquismiquis, con "Sardimbanqui"; y el quinto premio ha recaído en el "Manoliño" de Voltarei.

Durante la final también se han repartido los accésit de esta edición. La tapa más popular fue para La Orensana; la más marítima, "Destakado", de Chermin de Fer; la más riquiña ha sido para el bar Primavera, con su "Milhoja de salmón con tartar de mango y salsa kimchi"; la más larpeira, para la tapa dulce de Chermin de Fer, "Docenove-X"; y el mejor maridaje estuvo repartido entre Sota, con "Nostalgia de Otoño", y la tapa de La Tiquismiquis.

Ganadores Petisquiño 2025