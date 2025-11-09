Dónde comer en Vigo, según la periodista viguesa Aitana Lago

Aitana Lago es una periodista viguesa que, con apenas 25 años y en un breve espacio de tiempo, se ha colado en las casas de los gallegos por la ventana de Luar, el incombustible formato de la Televisión de Galicia que copresenta junto al mítico José Ramón Gayoso.

Natural del barrio de Teis, esta viguesa apasionada del periodismo y a la que le gusta hablar "hasta por los codos", tiene su propio listado de lugares de referencia en Vigo cuando el plan pasa por desayunar, tomar un vermú, comer, merendar, cenar o tomar una copa.

Estas son las recomendaciones que la comunicadora quiere compartir con los lectores de Treintayseis.

Dónde desayunar

Panadería Magallanes - Av. do Aeroporto, 69, Lavadores, 36206 Vigo, Pontevedra

Para desayunar, la presentadora se decanta por lo salado. Y es que, concretamente en este local del barrio de Lavadores, se encuentran, en su opinión, "las mejores empanadillas fritas de jamón york y queso". Se confiesa como "una verdadera adicta" a ellas.

En este establecimiento se preparan todo tipo de tartas, bollería, dulces y salados. También canapés y desayunos personalizados.

Dónde tomar el vermú

Filipe Gastrobar - Rúa Cristo, 9, Lavadores, 36205 Vigo, Pontevedra

Destaca de este establecimiento su ambiente "familiar" y el encanto de los productos de la carta: "Es una fusión entre lo novedoso y la comida de toda la vida", remarca la periodista. "Me gusta mucho. Además siempre te ponen tapita con el vermú", anota.

Pero, sobre todo, Aitana destaca la ubicación: "O Calvario es una zona súper chula", asegura.

Dónde comer

La Exscama - R. de Rosalía de Castro, 32, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

Aitana es rotunda en esta elección: "La comida es simplemente impresionante", asegura. "Su dueño se llama Jordi, es de Barcelona", anota. En este sentido, apunta que en breve comenzará la temporada de los calçots: "Los hace riquísimos, por lo que para tomarte una buena calçotada no hay lugar igual en Vigo", remarca la presentadora.

Este restaurante también dispone de una parte de vinoteca con "vinos diferentes" y de la posibilidad de degustar ricos arroces. "Además tienen un menú del día que es muy asequible, así que es una fantasía de lugar", dice.

Dónde merendar

Around - Rúa do Marqués de Valladares, 19, 36201 Vigo, Pontevedra

Around es uno de los locales de moda en Vigo para tomarse un buen café. En este sentido, son muchos los influencers locales que suelen fotografiarse en sus instalaciones.

Además de la atractiva estética del local, la periodista viguesa asegura que ahí se sirven los mejores productos: "Tienen el mejor café del mundo", asegura.

Dónde cenar

A Birrería - Rúa Palma, 3, 36202 Vigo, Pontevedra

Aitana se decanta por A Birrería para cenar porque "además de que su dueña, Sara, es un auténtico encanto, y el local es como estar en tu casa, es un lugar en el que te venden cerveza artesana, sidras y demás. También hay una opción de cena tipo pincho. Todo es casero, lo hacen allí".

Dónde tomar una copa

Niza - Rúa Montero Ríos, 14, 36201 Vigo, Pontevedra

A esta joven periodista le gusta tomarse la primera copa en uno de los enclaves más propicios de la ciudad para ello: Montero Ríos. De este paseo, Aitana elige el "Niza": "Es un sitio nuevo que acaban de abrir en Vigo y está bastante bien, mola mucho", concluye.