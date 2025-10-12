Dónde comer en Vigo, según la chef del Maruja Limón, Inés Abril

Inés Abril, natural de la vecina Nigrán, lleva residiendo en Vigo prácticamente el mismo tiempo que hace de su incorporación a los fogones del Maruja Limón: Dos décadas. "El año que viene el restaurante cumplirá 25 y yo 20 trabajando en él", dice, con orgullo, la chef. "Estamos de celebración máxima", anota.

Abril comenzó como trabajadora en este mítico establecimiento hostelero vigués que un día lideró en solitario Rafa Centeno pero que, desde hace 10 años, comparte en sociedad con Inés.

Esta maestra de la cocina dejó los estudios de Filología Clásica cuando descubrió que su verdadera vocación era la de elaborar platos de autoría. "Hice un curso en el Aloia y después estuve trabajando en La Rioja una temporada. Al poco de volverme a Vigo ya empecé a trabajar con Rafa y puedo decir que fue quien me formó, quien me enseñó todo lo que sé", reconoce Inés.

Como buena viguesa adoptiva, Inés cuenta en la ciudad con sus lugares de referencia para disfrutar de un desayuno, de un vermú con amigos, de una comida, de una merienda, de una cena y de una copa. Y hoy los comparte con los lectores de Treintayseis.

Para desayunar

La Manière - Rúa Tomás A. Alonso, 59, Freixeiro, 36208 Vigo, Pontevedra

Para desayunar, Inés se queda con La Manière, un lugar "tranquilo" en el que disfruta leyendo, al tiempo que degusta un café de especialidad. "Lo que más me atrae de este lugar es que todo lo elaboran ellos mismos. Lo valoro mucho, porque sé lo que implica", señala la chef. "Tienen una granola casera que es increíble. Es el sitio al que voy a desayunar cuando tengo tiempo", anota.

Destaca, del mismo modo, el café de este local de Tomás Alonso y el hecho de que sus responsables "disfruten de lo que hacen" porque "eso se nota muchísimo".

Para tomar el vermú

A Mina - Rúa San Vicente, 8, 36202 Vigo, Pontevedra

Para tomar el vermú, Inés se queda con un mítico de la hostelería viguesa: la Taberna A Mina, en el Casco Vello. "Me gusta muchísimo. La primera vez que fui, fui con Rafa, y me enganchó. Me gusta mucho el ambiente, es muy Casco Vello, muy urbano", explica la chef. "Me tomo un vermú y no faltan unos mejillones al vapor y una tapita de oreja a la gallega con pimentón", anota.

Para comer

Amares - Rúa E.Heraclio Botana, 3, Bajo, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

A la hora de comer, la chef de Nigrán se decanta por los platos más tradicionales. Aquellos que se ofrecen en Amares Tapas e Peixes, especialistas en mariscos y pescados de la ría. "Para tomarte un pescadito, un marisco, un arroz, un guiso tradicional de pescado... Lo recomiendo al 200 por 100", cuenta. "Me gusta mucho todo lo que viene del mar y es que tienen un producto muy bueno y lo tratan muy bien", anota.

Para merendar

Vitruvia Café - Rúa da Reconquista, 7, 36201 Vigo, Pontevedra

Como "fan" del "bocata de tortilla" Inés elige lo salado para merendar y, concretamente, este socorrido bocado que un día descubrió por curiosidad en el Vitruvia Café. "Me gusta mucho el ambiente. Entre pase y pase voy hasta allí y me tomo mi cafecito", reconoce. "También tienen una empanada de chocos que está exquisita y unos zumos muy buenos. Vaya, tienen de todo, no puede ser la carta más completa", anota.

Para cenar

Koki - Rúa Castelar, 8, 36201 Vigo, Pontevedra

La chef del Maruja Limón augura para Koki, un recién llegado a la oferta gastronómica viguesa, el mayor de lo éxitos. "Es un local que está súper bien", remarca. "Los platos están elaborados con producto de proximidad, además de con mucho cariño. Soy bastante asidua. Está muy bien para ir con amigos o con pareja, y cenar algo ligero. Acaba de abrir y va a ser un muy buen local en la ciudad y referente", anota.

Para tomar una copa

La Casa de Arriba - Rúa Martín Códax, 23, Santiago de Vigo, 36201 Vigo, Pontevedra

Para tomar una copa, Inés elige La Casa de Arriba. "Apuestan mucho por la música en directo y a mí eso me encanta cuando estoy tomando un cóctel o una copa. Es genial", remarca. "Además, yo escapo de los sitios en los que hay demasiada gente, porque me agobio rápido, y La Casa de Arriba, aunque es pequeño, no está demasiado masificado", añade.