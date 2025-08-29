Arranca The Champions Burguer en Vigo: 15 hamburguesas luchan por ser la mejor de España

Las mejores hamburguesas de España ya están en Vigo. Este jueves a las 19:00 horas ha arrancado The Champions Burger, el mayor festival gastronómico de la hamburguesa en el que los vigueses podrán votar por la mejor de España.

Tras el éxito de la anterior edición, con más de 130.000 visitantes, el Centro Comercial Vialia acoge desde este 28 de agosto hasta el 7 de septiembre este evento que busca la "Mejor hamburguesa de España".

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha sido encargado de cortar la tradicional cinta para dar inicio al festival. Lo han acompañado el concejal de Comercio, Ángel Rivas, y la concejala de Turismo, María Lago. También ha estado presente el director del Centro Comercial Vialia, Juan Louro.

Durante el acto, Caballero ha destacado que se trata de un “gran evento movilizador para la ciudad” y ha animado a la ciudadanía y visitantes “a disfrutar estos días de uno de los mejores espacios públicos de España”.

En Vigo, 15 participantes lucharán para conquistar el paladar de los viguesas y las viguesas y convertir su plato en la mejor hamburguesa de España. Además, estas 15 foodtruck estarán acompañadas por un Hall of Fame de otras seis hamburguesas que no entran en concurso, pero su calidad les ha servido para hacerse un hueco en el festival.

El festival estará abierto desde las 12:00 hasta las 00:00 horas. Cabe recordar la entrada es libre hasta completar aforo, que el evento es petfriendly y que, entre las novedades, la organización ha colocado un "impresionante pórtico luminoso" inspirado en las "legendarias carreteras de Estados Unidos".