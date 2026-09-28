Ascen, cocinera: "Cuezo 250 g de calabaza, añado 3 huevos y 2 cucharadas de azúcar"

Las chulas de calabaza son un postre tradicional de la gastronomía gallega. Su receta es humilde: se elabora asando la calabaza, el ingrediente principal, y mezclándola con huevos, azúcar y harina.

Este dulce, a medio camino entre un buñuelo y una tortita, con una textura muy tierna, está profundamente ligado al otoño, pues coincide con la época de cosecha de este fruto, aunque también se asocia al Entroido gallego.

La receta más sencilla para preparar chulas de calabaza

No existe una única receta oficial para las chulas de calabaza. Este postre se adapta a las medidas e ingredientes de cada hogar, tal y como hace la creadora de contenido Ascen García (@cocinalamama) en uno de sus vídeos.

La influencer gastronómica explica cómo preparar unas deliciosas chulas de calabaza en siete sencillos pasos, utilizando la siguiente lista de ingredientes y sus respectivas cantidades:

250 g de calabaza

100 g de harina

2 cucharadas de azúcar blanco

3 huevos

1 sobre de levadura química

Azúcar

Canela

Una vez tengamos listo todos los ingredientes, estos son los pasos a seguir para que las chulas de calabaza queden tiernas y esponjosas:

Pelamos la calabaza, la cortamos en trozos y la cocinamos en una olla con abundante agua Una vez esté bien blandita, la dejamos reposar para que se enfríe y la trituramos con la ayuda de un tenedor Añadimos los huevos y el azúcar blanco y removemos para que todo se integre A continuación, agregamos la harina, previamente tamizada, y un sobre de levadura Integramos todo otra vez, tapamos la mezcla y la dejamos reposar una hora En una sartén con abundante aceite, vamos colocando pequeñas porciones de la mezcla y cocinándolas hasta preparar todas las chulas de calabaza. Una vez listas, las dejamos reposar, espolvoreamos con azúcar y canela, y... ¡a disfrutar!

La calabaza, un superalimento rico en vitamina C

La calabaza es un alimento muy versátil que se adapta con facilidad a todo tipo de recetas, tanto dulces como saladas.

Es baja en calorías y grasas. Además, destaca su contenido en carotenoides, un pigmento natural que se transforma en vitamina A en nuestro organismo, ayudando a proteger la visión y fortalecer el sistema inmunitario.

"El aporte vitamínico más significativo es el de la vitamina C --con una ración, se cubre un 31% de las ingestas diarias recomendadas--, si bien una parte considerable puede perderse durante el proceso de cocción", explica la Fundación Española de la Nutrición.