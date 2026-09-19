Pablo, cocinero: "El postre más rápido, sencillo y muy cremoso son estas natillas caseras al estilo tradicional"

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En la gastronomía gallega no solo destacan platos elaborados con mariscos, pescados y carnes de calidad, sino también una gran variedad de postres que encantan a cualquier paladar. Más allá de la popular bica, la larpeira o la tarta de Santiago, hay otros postres ideales para sorprender a cualquier visita.

Sin embargo, preparar un buen postre no siempre es sencillo, ya que las cantidades y los tiempos de elaboración son fundamentales para que el resultado sea el óptimo. Por ello, seguir el paso a paso de las recetas de chefs en sus redes sociales es perfecto para evitar errores, como esta del cocinero gallego Pablo Suárez para preparar unas deliciosas natillas caseras.

"Un postre rápido, sencillo y muy cremoso"

Hay postres que nunca van a aburrir, esos para los que siempre va a haber un sitio en el estómago por muy lleno que uno esté. Las natillas caseras son uno de ellos; una receta sencilla, con mucho sabor y súper cremosa para terminar una comida como Dios manda.

¿Qué mejor forma de acompañar esas sobremesas eternas que caracterizan a las reuniones familiares y de amigos en Galicia?

El cocinero gallego Pablo Suárez propone una receta de "natillas caseras al estilo tradicional", un postre muy rápido y sencillo de hacer para el que casi no se necesitan ingredientes ni elaboraciones complicadas.

Para comenzar, debes calentar la leche con la cáscara de limón y una rama de canela. "Cuando esté a punto de hervir, retiramos del fuego y dejamos infusionar unos minutos", explica Suárez. Mientras tanto, se mezclan las yemas con el azúcar y la maicena y se baten hasta conseguir una mezcla uniforme.

Una vez que la leche haya templado, se cuela para retirar el limón y la canela y se incorpora junto a la mezcla de yemas. Después, se vuelve a llevar todo a la olla y se cocina a fuego medio-bajo, sin dejar de remover, hasta que las natillas comiencen a espesar.

Solo queda repartirlas en recipientes y dejarlas enfriar en la nevera durante unas horas. Antes de servir, espolvorea con un poco de canela para darle ese toque final y, si lo deseas, añade una galleta para hacerlas más únicas. Y... ¡listo! Ya están preparadas las natillas caseras para sorprender a tus invitados.