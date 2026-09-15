Charito, cocinera: "Los mejillones más fáciles se cuecen con un fondo de agua y 2 hojas de laurel hasta abrirse"

Una receta deliciosa de mejillones en vinagreta para la que no necesitas mucho tiempo Shutterstock y @charitoav13

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 4

Los mejillones son uno de los alimentos más fáciles de preparar, pero, como toda receta, tienen sus trucos para conseguir más sabor, textura y jugosidad y que sean mucho más apetecibles. Charo, cocinera gallega, ha compartido en sus redes sociales una receta sencilla y perfecta de mejillones en vinagreta para chuparse los dedos.

Charito explicó en su TikTok cómo elaborar esta receta a petición de sus seguidores. Para ello, hay que preparar dos elaboraciones: por un lado, cocer los mejillones hasta que se abran y, por otro, preparar una vinagreta con una serie de ingredientes que le darán ese toque característico a este plato tan sencillo.

La receta más fácil de mejillones en vinagreta

Los mejillones son uno de los productos más representativos de la gastronomía gallega. Además de ser fáciles y económicos de preparar, destacan por su aporte de proteínas, hierro, zinc, vitaminas y otros minerales, por lo que son una excelente opción para incluir en una alimentación variada y sana.

Charito, una cocinera gallega, ha compartido en su cuenta de TikTok una sencilla receta de mejillones en vinagreta que no necesita mucho tiempo, y que está deliciosa.

El secreto está en la cocción de los mejillones y, sobre todo, en acompañarlos con una vinagreta con mucho sabor. Para comenzar, Charito pone en una tartera "un fondo de agua y 2 hojas de laurel". Según explica, el laurel "siempre le da mucho gusto a los mariscos".

#receta #cocina #mama #mejillones ♬ sonido original - charitoav13 @charitoav13 La cocina de Mamá 16 👩🏻🍳 Hoy unos fáciles y muy pedidos mejillones en vinagreta. 🦪 Ingredientes: 1kg de mejillones Medio vasito de agua 1 cebolla Medio pimiento rojo Medio pimiento verde 20 aceitunas sin hueso o un paquetito de ellas Medio vaso de aceite de oliva Medio vaso de vinagre #fyp

A continuación, incorpora los mejillones, tapa la tartera y los deja cocinar "más o menos, unos 5 minutos, hasta que se abran con el vapor". Una vez listos, los retira del fuego y los deja enfriar para poder manipularlos sin quemarse.

Mientras tanto, prepara la vinagreta. Es muy sencillo, ya que tan solo hay que picar los ingredientes. En primer lugar, pica una cebolla, no muy grande, y la retira a un bol. Después, pica también medio pimiento rojo y medio pimiento verde, y añade aceitunas sin hueso, que le da un toque especial al mejunje.

Una vez los ingredientes están bien picados y mezclados, añade medio vaso de aceite de oliva y otro medio de vinagre. "Lo removemos y ya tenemos la vinagreta lista"

Cuando los mejillones se han enfriado, retira una de las conchas y coloca la otra, con el mejillón, en una fuente. Como último paso solo queda repartir la vinagreta sobre cada uno de ellos y ¡listo! Ahora solo queda llevar la fuente a la nevera para servirlos bien fresquitos.