Pablo, cocinero: "Para montar el pilpil el aceite debe estar templado y tener suficiente gelatina"

El pilpil es una técnica culinaria que funciona bien con muchos pescados blancos ricos en colágeno, como el bacalao, la merluza o la dorada.

El rodaballo es otra opción perfecta y, de hecho, se ha convertido en el protagonista de una de las últimas recetas compartidas por el cocinero que está detrás del perfil @poesiadefogon, en colaboración con @comiendobienn.

Una receta que triunfa siempre

Rico en proteínas y bajo en grasas, el rodaballo es un pescado blanco muy nutritivo. Una de las formas más sabrosas de prepararlo es asado al pilpil, una receta sencilla pero llena de sabor.

Para elaborarla, el cocinero gallego utiliza los siguientes ingredientes para tres personas:

1 rodaballo grande

6 patatas medianas

2 pimientos italianos (uno rojo y otro verde)

1 cebolla

100 ml de vino blanco

100 ml de agua

Aceite de oliva

Sal

Para el pilpil, estos son los ingredientes necesarios:

250 ml de aceite de oliva virgen extra

10 ml de vinagre

7 dientes de ajo

2 cayenas

El rodaballo asado al pilpil es una receta que triunfa siempre. Eso sí, tiene truco: "Para montar el pilpil el aceite debe estar templado y tener suficiente gelatina", explica Pablo Suárez en el vídeo.

A continuación, detallamos todos los pasos que sigue para preparar esta receta y conseguir un resultado de diez:

Precalentamos el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo Cortamos los pimientos y la cebolla en juliana y las patatas en rodajas, y las llevamos al horno durante 15-20 minutos Mientras tanto, aplicamos tres cortes al rodaballo, uno siguiendo la espina central y otros dos paralelos sobre sus lomos, para facilitar que suelte su gelatina Salamos por ambas caras, untamos con aceite la parte superior y colocamos sobre la cama de patatas. Agregamos el vino blanco y llevamos de nuevo al horno durante 40 minutos En una sartén con aceite abundante agregamos el ajo laminado y las cayenas para preparar el pilpil "Calentaremos a fuego medio y cuando los ajos empiecen a dorar, retiramos del fuego y añadimos un chorro de vinagre", indica Pablo Suárez A continuación, vertemos el aceite sobre la bandeja del rodaballo, y repetimos estar operación 2 o 3 veces Para terminar, montamos el pilpil con la ayuda de un colador y emplatamos

"Para montar el pilpil el aceite debe estar templado y tener suficiente gelatina, de este modo lo haremos casi sin esfuerzo", recomienda el cocinero.

Perfil nutricional de la receta

Tal y como indicamos en párrafos anteriores, el rodaballo es un pescado semigraso fuente de proteínas de alto valor biológico.

"Su contenido en vitamina B12 y niacina es quizás algo menos relevante respecto al que contienen otros pescados. En cualquier caso, las ingestas recomendadas al día para la vitamina B12 quedan cubiertas con una ración y el 40% de las fijadas para la vitamina B3 en mujeres", explica la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

En lo que a minerales se refiere, es fuente de selenio y fósforo, que contribuyen al mantenimiento del cabello y de los huesos, respectivamente.

Por otro lado, la patata destaca por su contenido en hidratos de carbono, mientras que el pimiento es fuente de vitamina C, que juega un papel fundamental en la protección de las células frente al daño oxidativo.