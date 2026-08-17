Karlos Arguiñano, cocinero: "La tortilla francesa más jugosa se hace con 2 huevos y 1 cucharada de leche"

Uno de los platos más típicos de Galicia es la tortilla de patata, especialmente al estilo Betanzos, caracterizada por su textura líquida y su increíble sabor gracias a contar con ingredientes de calidad. Sin embargo, para esos días en los que apetece una receta más sencilla, la tortilla francesa es una opción perfecta.

A diferencia de la tortilla española, la principal característica de la francesa es que no lleva patata, tan solo huevos batidos y los ingredientes que cada uno decida añadirle al plato para hacerla más acorde a los gustos personales.

La tortilla francesa más jugosa de Arguiñano

La tortilla francesa puede parecer sencilla de elaborar, pero requiere conocer algún truco que otro para evitar que quede demasiado pasada o, incluso, que no se pegue a la sartén. En este sentido, Karlos Arguiñano ofrece varios trucos para conseguir este plato en su punto perfecto.

Para preparar una tortilla francesa jugosa, lo ideal es hacerla con 2 huevos. Tal y como relata Arguiñano en la web de Hogarmanía, lo ideal es cascar ambos huevos, añadir una pizca de sal y batirlos con un tenedor hasta integrar la clara y la yema, sin que se forme demasiada espuma.

En este punto se añade una cucharada de leche y se vuelve a mezclar, uno de los trucos especiales de este popular cocinero.

Debes calentar la sartén a fuego medio con una cucharada de aceite, sin dejar que este llegue a humear. Conviene que la sartén sea pequeña, ya que si es demasiado grande el huevo se extenderá y quedará una capa muy fina.

Vierte los huevos batidos junto a la sal y la cucharada de leche y, durante los primeros segundos, remuévelos para conseguir una cocción uniforme. Cuando la base esté cuajada pero la superficie continúe húmeda, dóblala por la mitad. Dale la vuelta y cocina unos segundos más, retirándola antes de que se seque. Así quedará tierna y jugosa.

¡En tan solo 10 minutos tendrás tu tortilla francesa preparada! Lo ideal es servirla inmediatamente, cuando todavía esté caliente y jugosa.

Ingredientes para dos personas:

4 huevos

2 cucharaditas de aceite de oliva

2 cucharadas de leche

Sal

Paso a paso: