Los chefs coinciden: el secreto para un arroz sabroso es usar un caldo de pescado y marisco que potencie su sabor a mar

Cocinar un buen arroz puede parecer fácil, pero siempre existe el riesgo de que quede poco hecho o, por el contrario, muy pasado. Más allá de la típica proporción de 2,5 partes de agua por una de arroz, hay quienes optan por utilizar un caldo de pescado y marisco que le aporte ese sabor a mar tan característico y sabroso.

Pablo Suárez, el chef gallego conocido por compartir sus recetas increíbles a través del perfil @poesiadefogon, ha subido un vídeo explicando cómo realizar un buen caldo o fumet de pescado y marisco para añadir a la hora de realizar un buen arroz, sopa o fideuá.

La diferencia entre un arroz correcto y uno sabroso

El cocinero gallego Pablo Suárez ha compartido en su canal de YouTube una receta de fumet casero que considera ideal para realzar el sabor de arroces, paellas, sopas o guisos de pescado, entre otras opciones, con el fin de "potenciar el sabor a mar", indica el chef gallego.

La elaboración comienza con la preparación de las hortalizas. Para ello, se pelan y trocean dos zanahorias, se corta medio puerro previamente lavado y se retira la capa exterior. También se añade cebolla y varios dientes de ajo machacados, que no es necesario picar.

Para conseguir un intenso sabor a marisco, Suárez recomienda aprovechar los restos que se generan habitualmente en casa. Las cabezas y cáscaras de langostinos o gambas son una excelente opción, ya que aportan el sabor más suave.

En cuanto al pescado, apuesta por variedades blancas, especialmente cabezas y espinas de rape y merluza. "Aportan un toque más elegante y un sabor más suave", señala.

El primer paso de la cocción consiste en marcar las cabezas de los langostinos en una olla con un poco de aceite. Una vez doradas, se reservan. A continuación, se rehogan las hortalizas hasta que cambien de color y se incorpora una cucharada de tomate concentrado. Después, se vuelven a añadir los restos de marisco y pescado y se cubre todo con agua fría.

Durante la cocción es importante retirar la espuma que se forma en la superficie para evitar sabores indeseados. Además, el cocinero gallego insiste en respetar los tiempos. "El tiempo máximo recomendado de cocción para un fumet es de 20/30 minutos desde que rompa a hervir. Esto es muy importante, porque si superamos ese tiempo nos arriesgamos a empezar a extraer compuestos que aportan amargor al caldo", informa.

Una vez finalizada la cocción, se cuela el caldo y se desechan los ingredientes sólidos. Como truco final, recomienda dejar enfriar ligeramente el fumet sobre la encimera para retirar con facilidad gran parte de la grasa acumulada.

Como curiosidad, Suárez apunta que este fumet de pescado y marisco puede conservarse hasta 3 días en refrigeración o hasta 4 meses en congelador.

Ingredientes para este sabroso caldo o fumet de pescado y marisco: