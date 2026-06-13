Ya es oficial: el jamón y otros embutidos cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026

Todo el mundo conoce la gran exquisitez de la gastronomía gallega. Los productos de Galicia son sinónimos de calidad y tradición, y por eso muchos de ellos están amparados por sellos de Denominación de Origen Protegido (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP), que garantizan una cuidada selección de los mejores productos de la tierra, el mar y la ganadería.

Entre los productos más destacados de la gastronomía gallega se encuentran los embutidos tradicionales elaborados a base de cerdo. Son especialmente conocidos el jamón o el chorizo, así como otros productos típicos de determinadas comarcas, como la androlla y el botelo, característicos de las provincias de Lugo y Ourense, entre otros.

Nueva normativa para los productos y derivados cárnicos

El Real Decreto 142/2026 introduce importantes modificaciones en materia de calidad alimentaria aplicables a determinados productos y derivados cárnicos. Entre las principales novedades, se establece una nueva caracterización de estos productos "en función del tratamiento a los que han sido sometidos y regula, entre otros aspectos, los relativos al etiquetado y a las denominaciones de venta".

En el caso de los derivados cárnicos curados-madurados no tratados por calor, especialmente el jamón y la paleta curados, la norma exige la identificación individual de cada pieza mediante un sistema de marcado que incluya, al menos, la semana y el año de entrada en salazón.

Asimismo, el Real Decreto regula por primera vez el uso de la mención "natural" en los derivados cárnicos, estableciendo "las características y requisitos para poder emplear esta mención en los derivados cárnicos".

También se incorpora una regulación de la "elaboración artesana", definiendo las condiciones necesarias para emplear esta mención "en el etiquetado de los derivados cárnicos, definiendo los requisitos específicos para ello y teniendo como base la normativa general sobre ordenación y regulación de la artesanía".

El jamón, chorizo y otros embutidos

Al igual que otros alimentos, como el pan o las latas de conservas, productos cárnicos como el jamón, el chorizo y otros embutidos también han visto reforzados sus requisitos de calidad.

La nueva normativa pone el foco en la transparencia y la trazabilidad, garantizando que el consumidor disponga de una información más completa sobre la composición y el origen del producto.

La transparencia es la protagonista de la nueva norma en cuanto a los criterios de composición real del producto. En este contexto, la trazabilidad adquiere una gran importancia, ya que permite conocer con precisión el origen y los componentes de cada producto. Asimismo, el etiquetado y el marcado de la fecha de entrada en sal también son elementos fundamentales que debe conocer el consumidor.

Además, solo se podrá utilizar la mención "natural" cuando se cumplan determinados requisitos. Destaca la prohibición de emplear aditivos alimentarios (salvo determinadas excepciones técnicas), ingredientes modificados genéticamente, ingredientes irradiados, o aquellos en los que se haya empleado almidón o fécula en su elaboración.

Por su parte, para utilizar la mención "elaboración artesana", los productos deben cumplir la legislación aplicable en materia de artesanía y elaborarse siguiendo un proceso en el que predomine el trabajo manual sobre el mecánico, con producciones no masivas y bajo la supervisión de un maestro artesano, garantizando la autenticidad de los productos artesanales.