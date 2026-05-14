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Los chefs coinciden: para una tarta de queso al horno jugosa, el truco es no batir los ingredientes con varillas
Preparar una tarta de queso casera es más sencillo de lo que parece, solo hace falta dominar algunos trucos
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¿A quién no le gusta una buena tarta de queso? El queso es uno de los mayores manjares de Galicia, y por eso cuatro de ellos cuentan con Denominación de Origen Protegida (DOP): Arzúa-Ulloa, Tetilla, San Simón da Costa y O Cebreiro.
La tarta de queso es uno de los postres más populares en cualquier mesa gallega, ya sea en las casas familiares como en los restaurantes. Si eres un verdadero fan de este manjar y quieres probar a hacer una casera, el cocinero gallego Pablo Suárez, a través de @poesiadefogon, ha subido un vídeo con una receta deliciosa.
Los trucos para conseguir una tarta de queso al horno jugosa
La tarta de queso parece muy sencilla de hacer, y en realidad lo es: basta con mezclar todos los ingredientes en un mismo bol. Según el vídeo del chef gallego Pablo Suárez, el verdadero truco no está en la receta en sí, sino en cómo se baten los ingredientes.
Lo ideal es mezclarlos sin usar varillas, ya que, como explica el chef, estas introducen demasiado aire en la mezcla. Si utilizas una batidora eléctrica sin varillas, evitas este problema.
Cuando entra demasiado aire en la mezcla, la tarta, durante el horneado, tiende a inflarse. Después, al enfriarse, se desinfla, lo que provoca grietas en la superficie, una textura más densa y un hundimiento en el centro, perdiendo así su jugosidad característica.
Otro truco importante está en el horno: se recomienda precalentarlo a 220 ºC y, una vez introduces el molde con la mezcla, bajar la temperatura a 200 ºC. Suárez aconseja unos 38 minutos de cocción y un reposo de 12 horas, aunque también señala que los tiempos pueden variar según cada horno.
Ingredientes
- 800 gramos de queso crema
- 400 mililitros de nata para montar (35%MG)
- 5 huevos L + 1 yema
- 240 gramos de azúcar
- 15 gramos de fécula de maíz (maicena)
- Pizca de sal (opcional para potenciar sabor)
Paso a paso de la tarta de queso al horno
- Precalienta el horno a 220ºC
- Junta todos los ingredientes en un bol ancho
- Bate los ingredientes con una batidora eléctrica (evita las varillas, porque introducen demasiado aire a la mezcla)
- Cuando la mezcla esté bien homogénea, deja reposar unos minutos para que baje la espuma que se haya formado
- Forra un molde de aro con papel de horno arrugado (para que sea más flexible) y vierte la mezcla
- Reduce la temperatura del horno a 200ºC, introduce la tarta y hornea 38 minutos con calor arriba y abajo (sin ventilación)
- Deja enfriar a temperatura ambiente y lleva al frigorífico. Reposa durante al menos 12 horas antes de consumir