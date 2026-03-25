Así se 'cocina' el mejor albariño de España: Paco & Lola PRIME Orixe al descubierto

La bodega de Meaño desnuda el laboratorio detrás de Paco & Lola PRIME y revela las tres microvinificaciones con las que “cocina” el albariño que ya ha sido elegido el mejor blanco de España.

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Paco & Lola PRIME ya no es solo ese blanco gallego que arrasa en los premios: ahora la bodega de Meaño enseña, por primera vez, el laboratorio en el que se gesta su vino más icónico. Reconocido en 2025 como Mejor Vino Blanco de España y con una Medalla de Oro en el IWSC de Londres, galardón que la catapultó a Mejor Bodega Elaboradora de Vino Blanco del Mundo, la cooperativa da un paso más y convierte la técnica en relato.

Bajo el paraguas “Paco & Lola Orixe”, la bodega abre su cuaderno de experimentos y muestra el origen real de PRIME: un albariño nacido de la suma de tres microvinificaciones independientes sobre lías, trabajadas por separado y ensambladas con un objetivo claro: exprimir al máximo la expresión del Albariño desde la innovación.

Microvinificación en acero : aporta precisión, tensión y una pureza aromática claramente floral

Microvinificación en Foudre: suma estructura, profundidad y una boca más sedosa.

Microvinificación en huevo de granito: marca la mineralidad y una integración muy natural del vino.

Tres técnicas, tres tiempos y tres materiales que confluyen en un ensamblaje final que no busca lucimientos individuales, sino equilibrio, sofisticación y una coherencia muy pensada.

De la técnica al storytelling de marca

Con Orixe, Paco & Lola convierte el “cómo se hace” PRIME en una historia de marca. Cada microvinificación se embotella en una producción muy limitada, con identidad propia, concebida como herramienta de estudio y cata avanzada para Masters of Wine, sumilleres y prescriptores. No son vinos comerciales, sino piezas técnicas para entender el porqué de PRIME.

Así, PRIME se consolida como algo más que un vino premiado: una referencia enológica donde intuición y experimentación van de la mano. Un blanco que reivindica que el futuro del vino pasa por romper inercias, innovar, reinterpretar y decidir. PRIME no es casualidad: es intuición, es visión, es método. Es el resultado de un tiempo de experimentación que hasta ahora permanecía en secreto.

Dirceu Junior - Cata Tokyo Paco & Lola Prime

Del viñedo de Meaño al escaparate de Tokyo

La puesta de largo de Paco & Lola Orixe no podía ser más simbólica: Tokyo. Allí se presentó el proyecto en una masterclass organizada por el Master of Wine Dirceu Vianna Junior, con más de 100 sumilleres japoneses en sala. Bajo el título “Explorando las diversas expresiones del terruño y estilos de vinificación del Albariño”, el MW Dirceu Vianna Junior y el sumiller Okoshi Motohiro se encargaron de desmenuzar la elaboración de Paco & Lola PRIME.

En la cata se sirvieron por separado las tres microvinificaciones, en una edición mínima destinada solo a formación y nunca puesta a la venta. La sesión sirvió para reforzar la dimensión global de PRIME —Mejor Vino Blanco de España 2025— y de una bodega que ya figura en el mapa internacional como Mejor Productora de Vino Blanco del Mundo según el IWSC de Londres. Que los albariños de Rías Baixas nacidos en las cepas de Meaño acaben en las copas de sumilleres en Japón confirma que el trabajo silencioso del viñedo y la bodega puede viajar mucho más lejos de lo que parece.

Desde Galicia hasta Japón, PRIME demuestra que la innovación y el respeto por el origen pueden hablar un lenguaje universal.

Orixe: la colección que no está a la venta

La colección Paco & Lola PRIME – Orixe no está pensada para lineales ni cartas de vino. Son piezas de estudio, creadas para formaciones y catas técnicas. Funcionan como un relato indivisible: es el conjunto el que permite entender el origen, el método y la visión que explican PRIME. Aisladas, cada una perdería parte de su sentido conceptual. Paco & Lola Prime está disponible en la tienda online de Paco & Lola: www.pacolola.com

Más que una colección de vinos, Paco & Lola Orixe se plantea como una herramienta para descifrar PRIME desde dentro: de la primera decisión en el depósito hasta el ensamblaje final en botella.