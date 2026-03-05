La tapa de pulpo más grande del mundo está en Galicia: más de 600 kilos y figura en el libro Guinness de los Records

El pulpo es uno de los pilares fundamentales de la gastronomía gallega. Su consumo se remonta a varios siglos atrás y, en la actualidad, constituye uno de los grandes emblemas gastronómicos, presentes en platos tan representativos como el pulpo á feira.

Más allá de ser el plato protagonista en restaurantes, bares y furanchos, el pulpo es una estampa tradicional en ferias, romerías y fiestas patronales. Aunque se consume en toda Galicia, la localidad de O Carballiño (Ourense) es considerada la capital mundial del pulpo.

600 kilos de pulpo y 54 litros de aceite de oliva

No es ninguna novedad que O Carballiño prepare el mejor pulpo de toda Galicia. De hecho, tal es su destreza que ostenta un Récord Guinness por elaborar la tapa de pulpo más grande del mundo, preparada con 600 kilos de este cefalópodo.

Después de 15 años de batir el récord de la tapa de pulpo más grande del mundo, los pulpeiros de O Carballiño volvieron a superarse durante la última Festa do Pulpo. La Asociación de Pulpeiros do Carballiño preparó 600 kilos de pulpo, que supuso un nuevo Récord Guinness.

Para esta tapa, que se sirvió en un plato de madera de 5,37 metros de diámetro, los pulpeiros utilizaron alrededor de 54 litros de aceite de oliva, ocho kilos de sal y tres de pimentón.

La tapa de pulpo más grande del mundo, en O Carballiño (Ourense) Concello do Carballiño

Los asistentes a la Festa do Pulpo, una vez conseguido el nuevo récord, pudieron disfrutar de una degustación de pulpo acompañada de pan, un vaso de vino y postre por tan solo siete euros. Además, tuvieron la oportunidad de llevarse a casa un plato conmemorativo grabado especialmente para la ocasión.

La Festa do Pulpo volverá a celebrarse en el verano de 2026 y quién sabe si entonces lograrán superar su propio récord, un hito que hasta ahora nadie se ha atrevido a desafiar.

¿Por qué el mejor pulpo se come en el interior de Galicia?

Siempre se ha dicho que el mejor pulpo se saborea en el interior de Galicia. La localidad de O Carballiño, a casi 100 kilómetros del mar, sirve las raciones de pulpo (con o sin cachelos) más deliciosas de las cuatro provincias gallegas.

En el siglo XII encontramos la explicación a esta curiosidad. Diego Arias, un soldado que enviudó, decidió retirarse a la vida monástica y dejó al Monasterio de Oseira el coto de Marín, que había recibido como recompensa por sus hazañas.

En aquella época, el pulpo se convirtió en una especie de tributo comercial que los habitantes de Marín entregaban a los monjes. ¿El motivo? Era un producto fácil de transportar y conservar. De su traslado se encargaban los arrieros de la comarca de O Carballiño, que llevaban el cefalópodo en carros hasta el interior.

Gracias a la abundancia de este alimento, los monjes comenzaron a repartir pulpo entre los feligreses, lo que contribuyó a que, con el paso del tiempo, se convirtiera en un producto también característico del interior de Galicia.