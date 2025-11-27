Una pizza "made in Pontevedra", entre las 15 mejores de toda España

Una pizza de Pontevedra competirá por ser la mejor de España en el concurso Best Pizza Spain, certamen que ya ha dado a conocer a los 15 restaurantes finalistas. Se trata de la tercera edición de este prestigioso campeonato.

En la lista de restaurantes seleccionados, hay una representante gallega entre las pizzas que optan a llevarse el laurel. Es, concretamente, la pizza "La Sorrentina", elaborada en el restaurante La Bella Napoli 1970.

En este restaurante pontevedrés, ubicado en la rúa José Casal número 7 de a Boa Vila, destacan que la masa se elabora "bien fermentada" y con una estructura "perfectamente aireada".

Un total de 145 establecimientos participaron en la tercera entrega del Campeonato de España de Pizzas, cifra que, desde la organización, han calificado de "éxito absoluto". Así, tal y como indicaron desde la organización, de la suma de las notas del público y de las de los inspectores han resultado los 15 finalistas que, durante esta semana, están recibiendo la visita del jurado en sus propios establecimientos.

La entrega del premio se celebrará en la ciudad condal ​​el próximo lunes, día 1 de diciembre. La cita será en el recinto Yellow Park.